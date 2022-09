Primo incontro sul programma per Tommaso Malandruccolo candidato Pd alla Camera

LATINA – Si è svolto oggi presso il Museo Giannini di via Oberdan di Latina un incontro – confronto tra il candidato del Partito Democratico al collegio uninominale Latina Nord alla Camera Tommaso Malandruccolo e una rappresentanza del comparto sicurezza, sulle tematiche della professione, della legalità e della sicurezza. Il candidato che opera da 35 anni nella Polizia di Stato e da 20 nel volontariato sociale per ” due temi apparentemente contrapposti e che invece, in un paese che si professa democratico, devono saper interagire in costante equilibrio”, spiega.

Le proposte, sulle quali Tommaso Malandruccolo ha garantito il suo impegno, sono molteplici, sia a carattere locale che nazionale.

Di questi ne è stata articolata anche la motivazione che ne ha dettato la genesi:

– La funzione delle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni si discosta da quella delle Procure Ordinarie, poiché anche a declinazione sociale e di tutela fisica e psichica. Sono ubicate presso le sedi di Corte d’Appello, quindi in ogni capoluogo di regione.

Sarebbe opportuno invece prevedere un distaccamento presso ogni sede di Tribunale Ordinario, al fine di rendere più capillari gli elementi cognitivi dei Magistrati sul territorio, con interventi più tempestivi.

– Riconoscimento del danno psicologico del minore derivante dal conflitto fra coniugi, con l’introduzione di un titolo di reato specifico procedibile d’ufficio.

– Istituzione in ogni provincia, o sede di Distretto socio sanitario, di un tavolo multi istituzionale integrato per la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile, per mettere in sinergia tutti gli attori, istituzionali e non, che ruotano attorno al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, con progetti dedicati.

“Purtroppo – ha spiegato durante l’incontro – è un dato di fatto che dai mercati illeciti all’economia legale purtroppo il passo è breve e del riciclaggio di danaro sporco la nostra terra non è rimasta immune, così come delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Per questo motivo è necessaria l’elevazione di fascia della Questura di Latina, nonché l’apertura di una sede distaccata della DDA e della DIA, per meglio fronteggiare, a livello investigativo, i fenomeni criminali organizzati, autoctoni e non”. Inoltre, visti i tassi di “sovraffollamento che evidenziano una situazione drammatica”, per Malandruccolo “è necessario quindi progettare una nuova struttura penitenziaria decentrata, con locali adatti al personale che vi opera ed adeguata agli attuali criteri di residenza detentiva, nel rispetto della dignità di tutti”.

Nel programma anche: il ripristino del presidio dei Vigili del Fuoco a Rio Martino per il soccorso in mare nei mesi estivi.

Un Titolo di reato specifico per l’aggressore di privati cittadini che intervengono per sventare la consumazione di un reato.

L’ indennità economica suppletiva per la privazione, alle Forze dell’Ordine, del diritto di sciopero costituzionalmente garantito

dall’art.40 della Costituzione.

La previsione di specifiche regole di ingaggio nell’uso legittimo delle armi, nel caso in cui un soggetto armato si dia alla fuga, in luogo pubblico, senza lasciare l’arma. “Questo perché, al pari della rapina a mano armata o del sequestro di persona, per i quali é riconosciuto l’uso legittimo delle armi, in una cognizione prognostica, analogamente l’autore armato della fuga, potrebbe cagionare a terzi eventuali lesioni fatali”.

Nell’incontro si è discusso, con interventi anche del pubblico, del numero crescente di suicidi fra le Forze dell’Ordine, invocando una maggiore attenzione istituzionale allo studio del fenomeno e ai provvedimenti da adottare.

“Seguiranno altri incontri tematici con i rappresentanti di altri settori – annuncia il candidato – Fra i prossimi in programma con gli operatori del terzo settore e del mondo della scuola”.