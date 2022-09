Latina Calcio, frattura scomposta del quarto metacarpo della mano destra per Andrea Tessitore

LATINA – “Frattura scomposta del quarto metacarpo della mano destra”. E’ il responso di questa mattina dopo gli esami strumentali per Andrea Tessiore, coinvolto in uno scontro di gioco durante la gara di ieri con il Pescara. Il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico mercoledì mattina presso l’Icot di Latina e sarà operato dal professor Agostino Tucciarone e dal dottor Giovanni Pizza.

Tessiore sarà di nuovo in campo tra 45 giorni al termine anche della terapia riabilitativa. “Tutta la società Latina Calcio 1932 fa i migliori auguri ad Andrea Tessiore per un pronto ritorno in campo”, si legge in una nota del Club.