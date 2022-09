Sapienza inaugura l’anno accademico, presente il sindaco Coletta: “A Latina nuove aule, nuovo campus e nuovi corsi”

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico della Sapienza invitato dalla Magnifica Rettrice Antonella Polimeni. “Un grandissimo in bocca al lupo a studenti, studentesse, docenti e a tutto il personale per questo nuovo inizio. È stato un onore per me presenziare, a testimonianza dell’importanza degli ottimi rapporti istituzionali tra la Sapienza Università di Roma e il Comune di Latina, sinergia che sta portando nuove aule, un nuovo Campus e nuovi corsi di laurea come quello in intelligenza artificiale”.

Durante l’evento ha tenuto la sua relazione in qualità di Responsabile Amministrativa Delegata del Cersites Polo Pontino, una cittadina di Latina, la dott.ssa Maria Romana Forte che ha parlato a nome del personale tutto dell’Ateneo. Al centro del discorso, la sfida dell’innovazione.

“Faccio alla nostra concittadina i miei complimenti, per il suo intervento sull’innovazione” ha aggiunto il sindaco definendo poi memorabile la lectio magistralis tenuta dal Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato al quale è stato conferito un dottorato di ricerca, nella quale il professore ha parlato di Bene Comune.