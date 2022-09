Una squadra di under 40, il Questore Spina presenta la nuova leva della Polizia a Latina

LATINA – “Un gruppo preparato di giovani dirigenti, bravi e molto motivati”. Così, il Questore di Latina Michele Spina ha presentato oggi, il neo dirigente della squadra mobile Mattia Falso, che prima di Latina ha diretto le Mobili di Aosta, Cremona e Rimini; il neo dirigente del commissariato di Gaeta, vicequestore aggiunto Michele Pota, proveniente dalla Mobile di Caserta dove ha guidato le sezioni anticrimine e antirapina; la commissaria Anna Tocci, attuale vice delle Volanti, servizio che dirigerà a partire dal prossimo aprile. Con loro, da più tempo in Questura a Latina, il commissario capo Stefano Cilli che sta guidando la Digos e la commissaria capo Valeria Morelli, dirigente della divisione del personale. Un gruppo di under 40 che è il nuovo volto della polizia sul territorio. (nella foto da sinistra Cilli, Pota, Falso, il Questore Spina, Tocci e Morelli)

“Ci ho tenuto a presentare oggi la nuova frontiera dei dirigenti di polizia, tutti ragazzo, giovani, preparati, motivati, ognuno dei quali ha fatto un percorso dimostrando le proprie capacità. Era un avvicendamento necessario, così la Questura ringiovanisce ed è affidata a questa nuova squadra di colleghi”, ha sottolineato il Questore Michele Spina

“Per me è un onore essere qui, la squadra mobile di Latina ha dimostrato negli anni tutto il suo valore, una squadra di colleghi valorosi e votati al sacrificio e sono qui per dare il mio contributo e lavorare spalla a spalla con loro – ha detto il vicequestore Mattia Falso che subentra al collega Giuseppe Pontecorvo. “Questo è il lavoro che volevo fare da quando ero bambino, da quando dal balcone di casa a Napoli, vedevo le macchine della polizia entrare e scendevo per assistere e capire che cosa era successo”.

Avrà un ruolo strategico nel Sud Pontino, il vicequestore Pota che ha attraversato il confine, proveniente dalla Campania: “Un incarico prestigioso di cui sono onorato. Città paesaggisticamente stupenda, che va tutelata – ha detto – Il commissariato avrà porte aperte per tutelare sempre con maggiore forza i cittadini del territorio”.

Uno sguardo anche femminile alle esigenze del personale è quello della commissaria capo Valeria Morelli, la più giovane, con i suoi 31 anni ancora da compiere. Terminerà invece il tirocinio da commissario per poi diventare dirigente della Volanti, la dottoressa Tocci.