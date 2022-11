25 novembre, un video degli studenti del Liceo Classico di Latina ricostruisce la storia di Rossella Angelico

LATINA – Ricostruisce la storia mai dimenticata di Rossella Angelico, un video degli studenti del Liceo Classico di Latina che sarà proiettato, insieme ad altri lavori, domani venerdì 25 novembre, nell’auditorium della scuola di Viale Mazzini per la Giornata Internazionale per l’eliminazione delle violenza contro le donne. Racconta la storia della studentessa appena 17enne del liceo Manzoni, allora Istituto Magistrale, uccisa nel 1985 da tre ragazzi di cui si fidava e che invece l’hanno attirata in una trappola per provare ad abusare di lei. Alla sua memoria, il Comune di Latina ha intitolato la rotatoria tra Via del Lido e Via Nascosa.

L’iniziativa, che sarà rivolta sia ai ragazzi del biennio che a quelli del triennio come momento di formazione, coordinata dalla professoressa Catonio, è partita proprio dagli studenti che hanno voluto dare un contributo attivo alle celebrazioni per la ricorrenza del 25 novembre.

Con loro, a partire dalle 11, dialogherà l’avvocata di Latina Maria Belli che aveva collaborato al caso Angelico con la collega Lagostena Bassi per la difesa delle parti civili nel processo contro i colpevoli dell’omicidio a sfondo sessuale, poi tutti condannati dal Tribunale di Latina.

“La scuola rappresenta un luogo privilegiato dove contrastare gli stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata del ruolo delle donne nella società”, spiega divulgando l’iniziativa la dirigente scolastica Eleonora Lofrese sottolineando l’importanza di mettere in atto momenti di informazione e riflessione.

(i lavori dei ragazzi dopo la proiezione saranno pubblicati anche sul nostro sito Lunanotizie.it)