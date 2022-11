Anzio, si è insediata la commissione straordinaria per il Comune

ANZIO – E’ al lavoro da questa mattina la Commissione Straordinaria per i comune di Anzio , nominata dal Prefetto di Roma, Bruno Frattasi ufficialmente insediatasi nella Casa Comunale, in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale deliberato dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni della ‘ndrangheta. La Commissione Straordinaria, che ha assunto con decorrenza immediata l’amministrazione del Comune di Anzio, è composta dal Prefetto, dott.ssa Antonella Scolamiero, dal Viceprefetto, dott. Francesco Tarricone e dal Dirigente, dott. Agostino Anatriello.

Ieri nell’ultima nota inviata, il decaduto sindaco Candido De Angelis commenta il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale: “Ho dato il massimo, mi dispiace tantissimo. La Città ha nel suo dna una forza straordinaria, saprà rialzarsi anche da questa caduta”.

La commissione straordinaria è chiamata ad operare per un tempo di 18 mesi.