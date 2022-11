Basket, slitta il match tra Benacquista Latina e Torino

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina ha comunicato lo slittamento della gara con la Reale Mutua Torino valevole per la settima giornata del Campionato di Serie A2, in programma alle 18 di domenica 13 novembre al PalaBianchini, Il match, in accordo con la società piemontese, è stato posticipato alle 20:30 di mercoledì 16 novembre, a causa della convocazione del nerazzurro Ivan Alipiev nella Nazionale bulgara. Alipiev sarà impegnato nella fase di prequalificazione per Eurobasket 2025 con incontri previsti in Portogallo e a Cipro.