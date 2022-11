Covid, 664 nuovi casi e due ricoveri

LATINA – Un vero e proprio balzo dei contagi quello registrato nel bollettino della Asl di Latina di martedì 22 novembre: sono 664 i nuovi positivi registrati a Latina e provincia, non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore e due sono stati i ricoveri all’ospedale Santa Marina Goretti. Latina sfiora i 200 casi. Il dato che recupera in parte anche il basso numero di tamponi eseguiti domenica, emerge da oltre 2400 test per un tasso di positività che si avvicina al 30%.

I casi comune per comune:

Aprilia 72

Bassiano 3

Campodimele 1

Castelforte 3

Cisterna di Latina 61

Cori 25

Fondi 8

Formia 34

Gaeta 17

Itri 13

Latina 190

Lenola 3

Maenza 2

Minturno 20

Monte San Biagio 1

Norma 4

Pontinia 17

Ponza 1

Priverno 18

Prossedi –

Roccagorga 3

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci –

Sabaudia 29

San Felice Circeo 9

Santi Cosma e Damiano 2

Sermoneta 17

Sezze 24

Sonnino 7

Sperlonga 8

Spigno Saturnia 6

Terracina 63

Ventotene 1