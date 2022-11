SABAUDIA – Sabaudia è per la seconda volta “Città che legge”, una delle 43 del Lazio e tra le prime sette di tutta la provincia di Latina per progetti di incentivazione alla lettura nell’ambito del progetto del Mibac con il Centro per il Libro e la Lettura che si pone l’obiettivo di valorizzare le Amministrazioni impegnate a svolgere, con continuità sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura.

Il riconoscimento è arrivato con il progetto ‘Un libro per tutti’ che racchiude le rassegne e le iniziative più importanti che Sabaudia organizza insieme alle Associazioni del territorio e alle scuole. “L’obiettivo del nostro progetto – ha spiegato il sindaco Mosca – è quello di sensibilizzare bambini, giovani e adulti a sostenere la crescita socio-culturale della città delle dune attraverso la lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità delle vita individuale e collettiva”.

‘Libri nel Parco – quando la cultura incontra la natura’, ‘Libri e Parole’, ‘Leggere per Emergere’, ‘Dai vieni a leggere con noi’ e ‘Nati per leggere’ sono le cinque rassegne appartenenti al progetto che la città di Sabaudia presenterà nel corso di tutto il 2023.