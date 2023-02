Oroscopo del giorno 01 Marzo 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la comunicazione migliora e questo vi consentirà di risolvere alcune differenze di opinione che di solito indeboliscono un rapporto. Single: cercate di concentrarvi sul dialogo prima di fare un altro passo, eviterete sorprese spiacevoli. A lavoro sarete in una dinamica eccellente che attrae successi: potreste iniziare una nuova partnership o firmare un contratto importante. La salute è abbastanza buona ma non vi siete ripresi del tutto, quindi prendersi qualche pausa è consigliato.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Nettuno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, l’amore è stimolato da questo aspetto astrale ed i veri sentimenti vi faranno avvicinare ancor di più. Single: un’amicizia potrebbe evolvere in qualcosa di più complesso, tanto da domandarvi se vi state innamorando. Professionalmente, l’atmosfera è favorevole per le negoziazioni e per la creazione: basta trovare gli argomenti giusti e riuscirete a convincere con facilità i collaboratori. La congiunzione di Nettuno con Venere controlla il benessere e la relazione con il corpo: riuscirete a trovare una connessione diretta tra la mente e le esigenze fisiche.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e vi fa sentire euforici. I single potrebbero conoscere l’amore a prima vista e le coppie dovrebbero indirizzare tutta l’attenzione verso il partner per non rischiare colpi di gelosia. A lavoro potreste incontrare una persona che vi causerà delle difficoltà professionali: rimanete cauti ed agite con discrezione per evitare qualsiasi tipo di rischio. La salute è molto buona: sarete energici e pieni di vitalità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la relazione si evolve grazie ai progetti che avevate in comune. Single: desiderate ardentemente una maggiore stabilità, ma soprattutto emotiva. A lavoro, il clima astrale aumenterà sicuramente il vostro potere di persuasione. Tuttavia, potrebbe essere necessario agire con diplomazia. Per quanto riguarda la salute, lo stress e la stanchezza iniziano a farsi sentire: rallentate il ritmo e, una volta riposati, vi sentirete più sereni.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e potrebbe portarvi nei meandri della tentazione. In coppia, attenzione a non lasciarvi trascinare in situazioni che potrebbero minare la fiducia del partner. Anche i single dovrebbero stare attenti a non fraintendere le intenzioni delle persone che incontreranno. Dal punto di vista lavorativo molti di voi si chiederanno se hanno fatto le giuste scelte professionali: analizzate i pro ed i contro prima di cambiare percorso. Per quanto riguarda la salute cercate di riposare la mente ed evitate di sforzarvi troppo fisicamente.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, le coppie saranno in perfetta simbiosi e godranno momenti molto intensi. Per i single il momento è propizio per far progredire una situazione appena iniziata. A lavoro siete fiduciosi e vi sentirete apprezzati: potreste incontrare una persona che avrà un ruolo importante per il vostro sviluppo professionale. Per quanto riguarda la salute, il periodo è molto favorevole alle persone che hanno deciso di sbarazzarsi di una dipendenza.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia, il partner sarà particolarmente attento: sapete apprezzare il suo atteggiamento ed insieme trascorrerete una serata da sogno. I single avranno molte occasioni di conoscere gente interessante, tuttavia, dovrebbero rimanere con i piedi ben puntati a terra. A lavoro, la vostra capacità di persuadere vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute sarete energici e di buon morale, tuttavia cercate di riposare un pochino.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete la comoda sensazione di trovarvi in una bella storia: il partner condivide questa sensazione ed insieme vi concentrare solo sul vostro futuro. Single: se deciderete di trascorrere la serata con dei nuovi amici dovreste avere l’occasione di conoscere l’anima gemella. Professionalmente, Venere crea un clima favorevole per un contatto fruttuoso che vi aiuterà a raggiungere degli obiettivi. La salute è abbastanza buona, ma avete bisogno di rilassarvi per poter beneficiare della buona influenza astrale.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia sarà necessario fare attenzione agli eccessi di tutti i tipi. I single vogliono accelerare le cose in un rapporto iniziato da poco, ma dovrebbero aspettare ancora. A lavoro sarete molto entusiasti e vorreste fare un sacco di cose: rallentate un po’ il ritmo per non commettere degli errori. Per quanto riguarda la salute, Mercurio vi porta tanta energia: trovate un modo per spenderla al meglio.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia siete premurosi e molto attenti ed il partner apprezzerà il nuovo atteggiamento. Single: l’aspetto astrale vi da una certa facilità nel gestire le parole e sarebbe opportuno cercare di fare un passo in avanti. A lavoro siete in una fase di costruzione o ricostruzione, che vi permette di sentirvi in armonia con il vostro ambiente professionale. La situazione che temevate o gli eventi che stavate aspettando sono in via di risoluzione. La salute è nella norma, tuttavia, attenzione all’alimentazione.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia una giornata promettente a livello sentimentale. In coppia dovreste cercare di passare più tempo in compagnia del partner per sfruttare al massimo le buone influenze astrali. Single: sarete in grado di evitare situazioni spiacevoli e deciderete di gustarvi la vostra libertà. A lavoro, Urano porta dei cambiamenti: si tratta di alcune novità nella modalità di funzionamento o nella divisione dei compiti. Tuttavia, conoscerete le trasformazioni che porteranno sicuramente ad un’opportunità di carriera. La salute è ottima ed il giorno è favorevole al recupero di forma ed apertura ad altre forme di terapia erogate da farmaci alternativi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno: i sogni potrebbero diventare realtà. Sentimentalmente, in coppia, le dolci parole del partner vi riempiono di tenerezza. Single: anche se una persona si comporta discretamente, ci sono dei segnali che non ingannano. Professionalmente, se non dubitate delle vostre forze, avanzerete più velocemente e più lontano: l’atmosfera è favorevole per il progresso personale. Per quanto riguarda la salute, potreste prendere decisioni per migliorare la forma fisica o le prestazioni sia intellettuali che fisiche. Una dieta equilibrata, un buon sonno ed alcune regole di base, vi permettono di dosare la vostra energia.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.