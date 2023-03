Oroscopo del giorno 25 Marzo 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, questo aspetto astrale, spingerà alcuni di voi a portare novità nella coppia: il bisogno di originalità e rinnovamento è aumentato e saprete come proporre i cambiamenti in modo costruttivo. I single dovrebbero godersi ancora per un po’ la loro libertà emotiva. A lavoro dovrete fidarvi di voi stessi perché avete le capacità per rimanere operativi anche se la situazione sta per cambiare. Per quanto riguarda la salute, coloro che hanno deciso di rinunciare alle cattive abitudini, potrebbero sentirsi un po’ sotto tensione: cercate di rilassarvi e tutto vi sembrerà più facile.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete molto affettuosi ed il partner agirà di conseguenza: riacquistate fiducia e la serata promette momenti speciali. I single sanno come godersi la vita ed avranno l’occasione di conoscere una persona interessante. A lavoro sarete particolarmente motivati ed efficienti: progredirete al meglio sia nei progetti che nelle riflessioni. Per quanto riguarda la salute vi sentirete molto bene e sarà un giorno eccellente per realizzare tutti i vostri desideri.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è un buon momento per condividere i desideri con il partner, tuttavia, coloro che sono troppo concentrati su se stessi, potrebbero non raggiungere i risultati aspettati. Single: cercate di uscire di più perché le Stelle favoriscono i nuovi incontri. A lavoro sarete sollecitati da tutte le parti, in particolare per avviare nuovi progetti. Per quanto riguarda la salute, sarete un po’ stressati anche se l’umore è buono: cercate di liberare la mente dai pensieri oscuri e liberatevi dai problemi ricorrenti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vivrete il vostro rapporto con passione: siete innamorati e troverete le parole giuste per avvicinarvi ancor di più alla vostra metà. Single: siate aperti alle proposte e godetevi i nuovi incontri. Professionalmente, i collaboratori si renderanno conto delle vostre qualità e riconosceranno il vostro impegno, tuttavia non dovreste sedervi sugli allori. Per quanto riguarda la salute, Venere vi porta buone energie: fate un po’ di sport per preservare queste buone condizioni fisiche.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’atmosfera generale è molto piacevole: dovreste vivere momenti teneri e passionali insieme alla vostra metà. Single: se accetterete un invito avrete la possibilità di conoscere una persona molto interessante. A lavoro la cooperazione sarà nel menu del giorno e l’efficienza sarà maggiore del solito. Per quanto riguarda la salute, non avrete nessun tipo di problema: accorderete più tempo a migliorare alcuni aspetti personali.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, si annuncia un giorno pieno di equivoci: per capire meglio le aspettative del partner dovreste mostrarvi più istintivi ed affettuosi che logici. I single non dovrebbero affidarsi alla loro spontaneità: un approccio sensibile darà frutti migliori. A lavoro, le confidenze e le esplosioni emotive dei vostri collaboratori potranno indisporvi: cercate di non essere troppo rigidi per non peggiorare alcuni aspetti. Dal punto di vista della salute, l’aspetto astrale vi rende nervosi: cercate un’attività sportiva e sarete in grado di calmarvi sia a livello mentale che fisico.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, tutto dipenderà della situazione nella quale vi trovate al momento: i conflitti sono possibili, ma riuscirete ad evitarli se opterete per un’atteggiamento diplomatico. Per i single, sarà un po’ la stessa situazione: o farete pace con una persona, o deciderete di finire un rapporto appena iniziato. A lavoro, la situazione sembra stabilizzarsi dopo aver sperimentato qualche turbolenza: vi sentirete più sicuri e vedrete le cose in chiaro. Per quanto riguarda la salute, dovreste prestare più attenzione al vostro stile di vita: occhio all’alimentazione ed agli eccessi di tutti i tipi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale vi incoraggia ad affermare le vostre insoddisfazioni, tuttavia, cercate di non soffermarvi solo sugli aspetti negativi e cercate di apprezzare un po’ di più le qualità del partner se volete vedere un miglioramento. Single: se avete un appuntamento sarebbe saggio evitare di parlare delle storie finite e di criticare le azioni sbagliate dei vostri ex. A lavoro, Mercurio accentuerà la forza di convinzione, tuttavia cercare di imporre il vostro punto di vista senza ascoltare gli altri, non avrà il risultato aspettato. La salute non è al top: siete sottoposti a molte pressioni e vi sentite sopraffatti emotivamente: cercate un’attività rilassante.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il lato amministrativo vi preoccupa e non lascia troppo spazio ai sentimenti: cercate di essere più affettuosi nei confronti del partner per migliorare l’atmosfera del vostro rapporto. Single: dovreste aprire il vostro cuore se volete avvicinarvi ad una persona. A lavoro, alcuni movimenti causeranno un certo disaggio: cercate di ragionare con i collaboratori per trovare la soluzione migliore. Per quanto riguarda la salute, il giorno sarà caricato emotivamente dall’aspetto planetario: per trovare una certa serenità dovreste concedervi del tempo per rilassare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete inclini a trovare tutti i difetti del partner solo per rimproverarlo: attenzione a non esagerare. Single: se non conoscete bene una persona non dovreste trarre alcuna conclusione. A lavoro vi sarà riconosciuto il vostro rigore e la vostra obiettività, tuttavia, non esaltarvi troppo. La salute è nella norma ma dovreste ascoltare di più il vostro corpo per non rischiare problemi più seri.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia, l’atmosfera è cupa a causa dei vostri soliti rimproveri: cercate di essere più tolleranti nei confronti del partner e vedrete un miglioramento della situazione. I single dovranno essere obiettivi nei confronti delle persone che incontreranno per guadagnare la loro fiducia. A lavoro, userete il potere di persuasione e sarete convinti della validità delle vostre idee: state attenti a non alzare troppo il livello perché è importante fissare degli obiettivi, ma è anche necessario assicurarsi che siano realizzabili. Per quanto riguarda la salute, sentirete la pressione accumularsi: cercate di trovare del tempo per riposarvi e per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete più innamorati che mai e farete di tutto per dimostrarlo: i problemi sembrano lontani e volete solo godervi la vita insieme al partner. Single: se siete pronti ad avvicinarvi di più ad una persona, non esitate. A lavoro, Venere promuove le relazioni professionali ed alcuni dei vostri progetti diventano prioritari. La salute è al top, tuttavia, cercate di mantenere un giusto equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.