Oroscopo del giorno 13 Aprile 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, sarete troppo sensibili e potreste fraintendere le parole del partner: cercate di analizzare meglio le sue intenzioni prima di prendere decisioni sbagliate. Single: non sarà impossibile incontrare una persona ma avrete un po’ di difficoltà ad esprimervi con chiarezza. Professionalmente dovreste affrontare alcuni imprevisti ma non preoccupatevi: sarete in grado di superare questa giornata senza troppe difficoltà. Per quanto riguarda la salute, sarebbe saggio concentrarsi su attività rilassanti e cercare di riposare al meglio per ricaricare le batterie.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vivrete sensazioni intense insieme alla vostra metà e penserete un po’ di più al vostro futuro. Single: fate attenzione alle vostre azioni a volte impulsive e scegliete le parole con delicatezza. Professionalmente, le idee saranno evidenziate dall’aspetto astrale ed avrete la possibilità di convincere i collaboratori che il vostro progetto è l’ideale per migliorare l’attività. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di alleviare le tensioni accumulate prima che diventino troppo forti.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, sarete affascinanti e riuscirete a riaccendere la fiamma del vostro amore. Single: avrete una giornata piacevole: l’aspetto astrale vi renderà irresistibili ed avrete tante occasioni per sedurre le persone che vi interessano. Professionalmente il ritmo di lavoro sarà importante, fortunatamente l’aspetto astrale vi doterà di una vitalità impeccabile per realizzare tutto ciò che avete pianificato. Per quanto riguarda la salute, sarete vitali e godrete di morale alto: tuttavia, prendetevi qualche pausa per riposare la mente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste stare attenti alle parole e mostrare un po’ più di dolcezza per evitare che ogni discussione si trasformi in un conflitto. Single: non sarà la giornata migliore per coloro che decideranno di fare un passo verso la persona desiderata. Professionalmente l’aspetto astrale alimenta le tensioni: dovreste considerare anche i punti di vista degli altri e non ignorare le loro opinioni per poter proseguire tranquillamente con i vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, dovreste trovare un po’ di tempo per voi stessi e rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la posizione delle Stelle vi aiuta ad esprimere con facilità i vostri sentimenti e diminuisce le tensioni nella vostra relazione: approfittate dell’influenza astrale benefica per parlare di cose importanti. Single: è il giorno ideale per decidere di prendere nuovi appuntamenti. Professionalmente, sarete più creativi del solito e le vostre idee saranno la chiave per ricevere nuove responsabilità che vi permetteranno di salire di livello. Per quanto riguarda la salute, Venere promette una forma fisica infallibile, tuttavia, dovreste evitare di superare troppi limiti.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete particolarmente freddi ed il partner non apprezzerà questo atteggiamento distante: provate a discuterne e chiarire il motivo della vostra mancanza di impegno. Single: se rimanete sulla difensiva, la vostra situazione non vedrà un miglioramento. Professionalmente potreste ritrovarvi davanti a persone malintenzionate: cercate di mantenere la calma e la diplomazia per evitare situazioni sgradevoli. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di trascorrere un po’ di tempo all’aperto e di muovervi per tornare in condizioni fisiche migliori.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia siete troppo convenzionali ed il partner gradirebbe un po’ più di follia nelle vostre azioni: cercate di lasciarvi andare alla fantasia che amate tanto. Single: dovreste cercare di essere più misteriosi per incuriosire le persone che incontrerete. Professionalmente, potreste decidere di rivedere alcune delle vostre attività: solo così riuscirete a trovare le parti mancanti e poterle sistemare al meglio. Per quanto riguarda la salute, un po’ di ginnastica combinata con un’alimentazione sana vi rimetterà a breve in piedi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la congiunzione astrale potrebbe rendervi un po’ troppo idealisti: volete essere apprezzati ad ogni costo e ciò potrebbe spingervi ad agire impulsivamente. Single: non avrete difficoltà ad interagire con gli altri su vari argomenti e vi divertirete a creare nuove connessioni con le persone che vi verranno presentate. Professionalmente alcune questioni acquistano importanza per voi e anche se le cose si evolvono lentamente il risultato finale sarà molto buono. Per quanto riguarda la salute, il rapporto corpo-mente sarà armonioso, permettendovi di godere appieno di questa giornata e favorendo il vostro equilibrio.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, dovreste affrontare nuove sfide che vi aiuteranno a migliorare il vostro legame. Il pianeta vi dona anche più passione, sensualità ed erotismo. Single: deciderete di lasciarvi andare al sentimentalismo ed oserete a dichiarare i desideri più profondi. Professionalmente, assicuratevi di restare concentrati sul lavoro perché la superficialità potrebbe causarvi qualche guaio. Per quanto riguarda la salute, non date importanza ai pensieri negativi e cercate di godervi la vita nel miglior modo possibile.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia sarà necessario essere più comprensivi se non volete scatenare dei conflitti che potrebbero portarvi a situazioni irreparabili. I single idealizzano un po’ troppo l’amore: per trovare l’anima gemella dovrebbero cercare di essere un po’ più aperti. Professionalmente la vostra tenacia vi spingerà ad affermarvi: attenzione però a non esagerare con la presunzione perché le azioni potrebbero anche ritorcersi contro di voi. Per quanto riguarda la salute, la giornata sarà impegnativa ed avrà come risultato un calo di energie: niente di preoccupante, dovreste però concedervi del tempo per riposare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie dovrebbero mettere un po’ più di fantasia nella loro relazione per uscire dalla routine. Single: dovreste cercare di essere più tolleranti ed ascoltare di più gli altri. Professionalmente, vi sentite in pieno possesso delle vostre abilità: state considerando le cose da un’altra angolazione e siete pronti a cogliere tutte le opportunità che vi si presentano. La salute è abbastanza buona: cercate di riposarvi per ricaricare al massimo le vostre batterie.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia esprimerete i vostri sentimenti con piccoli tocchi romantici e tanta tenerezza: il partner ne rimarrà felicemente sorpreso e vi ripagherà con affetto. Single: le Stelle sono disposte ad aiutarvi sul piano sentimentale e renderanno i vostri incontri molto piacevoli. Professionalmente, farete dei progressi nei vostri progetti, ma guardare la situazione da una prospettiva diversa potrebbe aiutarvi a raggiungere gli obiettivi più facilmente. Per quanto riguarda la salute, oggi sarete particolarmente attenti al vostro stile di vita, soprattutto all’alimentazione, e presto ne trarrete benefici.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.