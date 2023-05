E’ arrivato al Liceo Meucci di Aprilia il codice penale del giudice Falcone

APRILIA – E’ arrivato oggi al Liceo Meucci di Aprilia, il codice penale appartenuto al giudice Giovanni Falcone che resterà nella sede di Via del Carroceto per un anno. “È il riconoscimento del grande impegno degli ultimi anni, il nostro impegno per la Legalità – ha commentato in un post pubblicato sui social la dirigente scolastica Laura De Angelis esprimendo l’emozione di aver avuto in mano il volume – È un bel dono, ne sono onorata”,