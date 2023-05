Gaeta, “Primati&delizie”, la XV edizione si presenta in aula consiliare

GAETA – Quindici candeline da spegnere, quindici anni in cui “Primati&Delizie” è diventata sempre di più la Festa dello Sport a Gaeta. La manifestazione, organizzata da Sportgaetano.tv, in collaborazione con il Comune di Gaeta e il Coni Lazio, si presenterà a stampa e pubblico martedì 30 maggio, alle 11:00, presso l’Aula Consiliare della Casa comunale, in Piazza XIX Maggio. Nel corso della conferenza, alla quale parteciperanno il Sindaco Cristian Leccese e il Consigliere regionale, nonché Presidente del Comitato d’Onore della kermesse, Cosmo Mitrano, verranno svelate la data e la location che ospiterà l’evento, e saranno rivelati i destinatari di tutti i premi e gli ospiti di questa XV edizione, sempre di più di caratura nazionale.

Anche quest’anno non mancheranno le novità, tra le quali l’annuncio del nuovo main sponsor, da sempre vicino al mondo dello sport del territorio, la tipologia dei riconoscimenti assegnati e il benvenuto ad una new entry nel Comitato organizzatore: Francesco Di Fonzo, infatti, prenderà il posto di Simone Vaudo, che per impegni lavorativi rimarrà comunque vicino a “Primati&Delizie” come collaboratore esterno.

«Siamo pronti per questa XV edizione – ha commentato Luigi Ridolfi, membro del Comitato organizzatore, insignito dal CONI con l’onorificenza della Stella di Bronzo al merito sportivo 2022 – che come sempre celebrerà le eccellenze sportive e cresce ogni anno di più, puntando alla qualità e all’insegna delle novità. Il nostro obiettivo, come Comitato organizzatore, è sempre stato

mirato e animato dalla voglia di fare al meglio qualcosa per lo sport del territorio, e non solo, che potesse dare lustro alla nostra Città. Con passione, energia, impegno e tanto entusiasmo, anno dopo anno, premiamo coloro che si sono contraddistinti in campo agonistico, ma anche in quello sociale, culturale, imprenditoriale: i “Primati” a 360 gradi».