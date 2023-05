Oroscopo del giorno 13 Maggio 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, proverete a rompere la routine e potreste trascorrere del tempo con il partner cambiando alcuni dettagli nel vostro usuale modo di vivere. Single: sono possibili dei nuovi incontri, ma dovrete accettare l’idea di parlare con persone che hanno dei punti di vista differenti. Abbiate il coraggio di oltrepassare certi limiti. Nel settore professionale, coloro che cercano lavoro saranno molto attenti a selezionare possibili offerte: è consigliato, per alcuni settori, di procedere per gradi, magari con una buona formazione. Per quanto riguarda la salute, avete il desiderio di superarvi fisicamente. A seconda delle vostre condizioni e della vostra forma, questo è il momento giusto per una piccola sfida e sudare un po’ con lo sport.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno ed influirà negativamente sullo stato d’animo. Sentimentalmente, non è un buon momento per provocare il partner o il vostro prescelto. Lasciate che la giornata passi in tranquillità, altrimenti potreste rimpiangere alcuni dei vostri discorsi. A lavoro, trascorrerete buona parte del tempo criticando tutto e tutti. Cercate di essere ragionevoli e fate attenzione alle parole: alcune delle vostre osservazioni non passeranno inosservate. Per quanto riguarda la salute, siete molto tesi e troppo nervosi: cercate di scaricare fisicamente queste ostilità.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia vi aspettate più parole e gesti rassicuranti dal partner. Abbiate il coraggio di parlarne ed insieme troverete il nucleo del problema. Single: vi state facendo troppe domande sul vostro futuro. Dovreste smetterla di stuzzicarvi il cervello e godere di più il presente. Professionalmente, la configurazione astrale sarà stimolante: il vostro occhio critico ed il buon senso saranno al top. Coloro che cercano un lavoro dovrebbero cogliere l’opportunità di aprire nuove porte anche in settori ai quali non hanno pensato. La salute è abbastanza buona: per riottenere una forma migliore dovreste fare qualche sforzo in più nell’alimentazione e sopratutto cercate di gestire lo stress accumulato.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e porta novità e regali piacevoli. In coppia il partner riuscirà a sorprendervi: ha delle sorprese speciale in serbo. Single: possibile concedervi un flirt, specialmente se accettate di stare al gioco. Professionalmente le opportunità che aspettavate da tempo si intravedono all’orizzonte. Analizzate bene tutte le possibilità per riuscire a prendere le decisioni migliori. Per quanto riguarda la salute, Urano aiuterà tutti ad eliminare le tossine accumulate. Psicologicamente siete malinconici, ma non in senso negativo. Ricordi lontani tornano per illuminarvi e vi aiutano a non ripetere gli stessi errori.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno e potrebbe crearvi qualche difficoltà sul piano sentimentale. In coppia, il partner desidera un maggiore impegno da parte vostra e potrebbe persino incolparvi di alcune vicissitudini negative. Sta a voi decidere come reagire. Single: avete deciso di allontanarvi da una persona cara per approfondire alcune delle vostre aspettative. A lavoro, la vostra mente sarà un po’ offuscata da pensieri contrari. Rilassatevi ed abbiate pazienza: avrete la possibilità di esporre le vostre idee e tornare protagonisti. Per quanto riguarda la salute, l’influenza astrale vi creerà delle tensioni difficili da gestire. Il vostro umore cambia rapidamente: per raggiungere un buon equilibrio, cercate di immergervi nella meditazione.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno. In coppia, siete intransigenti su alcune cose quando il vostro comfort personale viene messo in discussione. Cercate di essere discreti e di rispettare la dignità del partner. Single: se avete un appuntamento, dovreste mantenere un po’ di saggezza ed essere più obiettivi. A lavoro l’influenza astrale potrebbe rendervi nervosi: cercate di mantenere una certa distanza per evitare le situazioni conflittuali. Per quanto riguarda la salute, dovete prendervi cura di voi con più tenacia. Avete bisogno di riposo e potreste provare a chiedere un aiuto professionale se ne sentirete la necessità.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il bisogno di cercare una relazione profonda con il partner è del tutto normale. Vi sentite più sicuri per guidare bene un progetto per il futuro insieme. Single: non potete confrontare due relazioni perché ognuna ha le proprie caratteristiche. Per scoprirlo avete bisogno di una conoscenza più profonda della persona. A lavoro avrete una grande capacità di concentrazione e riflessione: la mente lavora su ottime idee per perfezionare il contenuto di un progetto promettente. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale risveglia in voi un intenso bisogno di praticare un’attività sportiva.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarà una giornata problematica: avete troppe domande sul futuro e troppa paura per parlarne col partner. Tuttavia, se ne doveste discutere, agite con diplomazia. Single: una persona importante per voi non riuscirà a percepire la vostra vera intenzione e le vostre azioni potrebbero essere fraintese. A lavoro, Urano vi porta serietà e rigore: non tollerate più i lamenti esterni ed avete deciso di agire indipendentemente facendo avanzare le vostre pedine in silenzio. Per quanto riguarda la salute, l’influenza astrale non vi aiuta a liberare alcune delle vostre ansie e potreste avere difficoltà a dormire bene.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, i sentimenti sono profondi e state cercando di progettare qualcosa per ravvivare un po’ l’atmosfera. La routine ed i sentieri battuti non vi soddisfanno più. Single: Plutone aumenta notevolmente il bisogno di stabilità emotiva prima di immergervi in un nuovo rapporto. La cosa migliore è mostrare le carte in tavola in modo da non perdere tempo. Professionalmente, l’influenza astrale lavora per una mente concentrata e riflessiva: troverete le migliori strategie da implementare nei vostri progetti. Dal punto di vista della salute, niente metterà a rischio il vostro vigore: è una giornata ideale per la meditazione.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, avete deciso di discutere seriamente un progetto per aggiungere più stabilità alla vostra relazione. Dovreste fare le scelte sul futuro senza pensare al passato. Single: è un buon momento per approfondire un rapporto o per interagire di più con la persona che vi piace. A lavoro, tutte le vostre qualità sono migliorate: la concentrazione e la riflessione sono le vostre armi, e non sarete mai a corto di idee. Per quanto riguarda la salute, l’influenza planetaria non porta guai: siete in forma sia fisicamente che mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno. In coppia dovreste accettare alcuni compromessi e fare dei sacrifici per mantenere il vostro rapporto. Tuttavia, se non vi sentite a vostro agio in queste situazioni, dovreste cercare di imporre il vostro punto di vista per una volta. Single: non è un giorno favorevole agli incontri. Se avete già un appuntamento, dovreste rimandarlo. Professionalmente, non siete troppo comunicativi e potreste avere difficoltà a capire alcune situazioni. Cercate di essere più aperti e chiedete qualche consiglio per poter proseguire. Per quanto riguarda la salute, dovreste pensare di più al vostro benessere: cercate di concedervi relax e ignorate i problemi quotidiani.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e vi spingerà allo zenit in quasi tutte le aree della vita. Sentimentalmente, volete solo trascorrere più tempo possibile insieme al partner. Le coppie godono di sentimenti sinceri ed assoluti. I single hanno un solo obiettivo: trovare la loro metà e godersi la vita. Buone chance che i sogni si avverino. Professionalmente, la maggior parte di voi agirà con diplomazia: state cercando di conciliare tutte le opinioni e trovare l’armonia con tutti i collaboratori. Questa è un’ottima attitudine da preservare per lo sviluppo della carriera. Per quanto riguarda la salute, la giornata è calma, senza stress ed irradiate un buon umore.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.