A Cisterna si corre il palio dell’Anello

CISTERNA DI LATINA – Sabato 19 agosto si tiene a Cisterna il Palio dell’Anello. Lungo il Corso della Repubblica, la storica manifestazione della “Patria dei Butteri” si svolgerà nel suo tradizionale palcoscenico: il centro cittadino che, dalle ore 17.00, ospiterà circa 30 cavalieri e altrettanti cavalli. (la foto è di Cristian Ciriaci)

Sono undici i comuni in gara, oltre a Cisterna, Sezze, Artena, Sermoneta, Cori, Velletri, Amaseno, Segni, Lariano, Norma e Rocca Massima e si sfideranno in una gara entusiasmante di anelli centrati e tempi di percorrenza, per conseguire l’ambìto stendardo, realizzato quest’anno dall’artista di Cisterna Maria Pia Biagini.

“Il Palio dell’Anello è per il Comune di Cisterna, e per i suoi cittadini, l’evento principale di rievocazione storica che trae origine dalle tradizionali cerimonie organizzate durante la ricorrenza di San Rocco, Patrono della città – ricorda in una nota l’ente – La corsa all’anello rappresenta, infatti, uno degli eventi più suggestivi della tradizione cisternese, unito alla cultura del buttero e al nome di Augusto Imperiali, appartenente alla casata Caetani che l’8 marzo 1890 vinse a Prati di Castello (Roma) la sfida con i cowboys del Wild West Show di Buffalo Bill, entrando a giusto titolo nella storia e mito dei butteri”.

L’evento è organizzato dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio della Regione Lazio.

A conclusione della Rassegna “Cisterna Estate 2023”, sempre sabato alle 22 nell’area mercato (ex Nalco) di via delle Province, si svolgerà la seconda edizione dello spettacolo pirotecnico “Notte di fuoco” a cura della Pirotecnica Gabriele R. & Figli. Per l’occasione, a partire dalle 19:00, sarà allestita un’area ristoro.