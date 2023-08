A Priverno è Festa grande a Mezzagosto

PRIVERNO – Anche quest’anno torna la ” Festa Grande a Mezzagosto … come 2000 anni fa “, in programma il 19 e 20 agosto presso il Parco Archeologico Privernum. In ricordo dei festeggiamenti offerti dal patrono della colonia, Tito Flavio Scopelliano, ai cittadini dell’antica Privernum nel 137 d.C., in questi giorni si tornerà a vivere attraverso i racconti della sua storia e le tante attività da sperimentare.

A partire dalle ore 18,00, si potrà viaggiare nel tempo fra tavoli tematici, gustare pietanze romane, scoprire antichi mestieri, il tutto messo a disposizione dall’Associazione culturale SPQR, a cui si aggiungeranno le mitiche pizzitelle al miele, anche quest’anno preparate dalla Pro Loco di Priverno.

Per i più piccoli, prove di scavo simulato, guidati da operatori specializzati del Museo; sarà possibile anche partecipare a passeggiate tra le rovine alla scoperta dei resti delle abitazioni e delle aree pubbliche dell’antica città. Quest’anno non sarà solo lo staff del Museo a raccontare l’antica Privernum: chiunque ne custodisca un aneddoto o un ricordo sarà invitato a condividerlo con tutti presso una postazione dedicata.

Domenica 20 agosto prosegue il programma di attività e alle 21 arriva il teatro di Radure, protagonisti Paola Lorenzoni e il Nicola Buffa Mediterranean Jazz Project con “LINA BATTIFERRI, CONDOMINIO FEMMINILE Le donne di Franca Valeri”, testi di Franca Valeri, regia di Corrado Russo e Paola Lorenzoni.