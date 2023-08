C’era anche Latina alla Ironman 70.3 World Championship di Lahti, in Filandia

Si è svolta ieri, nella splendida cornice di Lahti, in Filandia, la Ironman 70.3 World Championship, una delle competizioni di triathlon più affascinanti al mondo. Una gara che combina nuoto (1,9 km nel lago), ciclismo (90 km con 800 mt di dislivello) e corsa (21,2 km con un dislivello totale di circa 350 mt) a cui hanno partecipato quasi 3.500 atleti provenienti da 69 nazioni.

Tra i partecipanti anche Emanuele Settimi, umbro della Piediluco Triathlon, ma da anni residente a Latina. L’altleta, in una giornata fredda e tormentata dalla pioggia battente, non ha deluso le aspettative e dopo una buona frazione di nuoto, conclusa in 27 minuti, è riuscito a percorrere i 90 km in bici con una media sopra i 40 km/h finendo con i 21 km di corsa, con una media di 3 minuti e 56 secondi a km, piazzandosi alla 214° posizione al mondo.

Un atleta del territorio pontino, sponsorizzato dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo, esempio di preparazione e dedizione che ieri, in Finlandia, ha raggiunto un grande risultato.

“Bene, ma non benissimo la frazione di nuoto, speravo in qualcosa di meglio – ha affermato Settimi alla fine della gara – ma in questo ultimo periodo ho nuotato poco a causa degli impegni lavorativi e familiari. Sono molto contento, invece, della frazione bici – ha commentato ancora l’altleta – anche perché le condizioni climatiche estreme mi hanno esaltato; sono il mio habitat preferito e così anche nella mezza maratona sono riuscito a dare il meglio stabilendo, nel finale, il mio tempo migliore, considerando anche il dislivello. Sono molto soddisfatto – ha concluso Settimi – di avere finito la gara in 4h 13’ e 14” piazzandomi in 214° posizione al mondo. Un ringraziamento va alla mia società – ha detto ancora Settimi – la Piediluco Triathlon, a tutti gli sponsor che mi hanno dato la possibilità di vivere questo sogno ovvero la Califano Carrelli, l’Osservatorio per lo Sport della provincia di Latina, lo sport Paradise Garden Pigazzi e un ringraziamento doveroso va anche a tutto lo staff fisioterapico della Clinica San Marco di Latina. Dedico questo piccolo traguardo a tutta la mia famiglia e a tutti gli amici che mi hanno supportato”.

“Siamo fieri e orgogliosi di Emanuele Settimi – afferma Gianluca Marchionne, Presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia di Latina – perché persone come lui sono un esempio per tutti noi. Resilienza, coerenza, impegno e spirito sportivo sono i valori in cui crediamo e che Emanuele rappresenta perfettamente. Siamo orgogliosi anche di potere dire che in Finlandia, ad una gara così importante a cui hanno partecipato 69 nazioni c’era anche un pezzo di Latina. L’Osservatorio continuerà a sostenere Emanuele certi che questo – conclude l’avv. Marchionne – sarà solo uno dei tanti traguardi futuri di Emanuele e in generale dello sport del nostro splendido territorio”.