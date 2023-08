Benacquista Latina Basket, tre amichevoli di preparazione in vista del campionato

LATINA – Prosegue la marcia di avvicinamento della Benacquista Assicurazioni Latina alla nuova stagione di serie A2. I nerazzurri, al lavoro dallo scorso 18 agosto, affronteranno tre amichevoli di preparazione al primo impegno ufficiale, la sfida di supercoppa contro la Luiss Roma in programma il 9 settembre. Si inizia mercoledì alle 18 nella palestra del Vittorio Veneto con un test con la Virtus Cassino, militante in serie B. Si prosegue sabato con il Memorial di Flavio a Penne, in provincia di Pescara, contro il Roseto dell’ex Gramenzi. Il 6 settembre, infine, impegno a Recanati contro la VL Pesaro.