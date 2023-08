Lo speaker pontino Giuseppe Baratta ai Campionati Europei di pallavolo

LATINA – Tra gli speaker dei campionati europei di pallavolo, femminile e maschile, in programma in Italia c’è anche Giuseppe Baratta che in carriera ha prestato la voce a ben sette edizioni dei campionati del mondo di varie discipline oltre ad altre competizioni internazionali. Lo speaker pontino, che ha iniziato la sua carriera internazionale con le finali di Cev Cup e Challenge Cup di pallavolo del 2013 e 2014, sarà impegnato ai campionati europei nella tappa di Torino a partire dal 21 agosto per quanto riguarda la manifestazione femminile, poi Ancona e Roma per il torneo maschile. In oltre dieci anni di carriera internazionale Giuseppe Baratta ha presentato tre campionati del Mondo di pallavolo indoor (2014, 2018 e 2021), poi il campionato del Mondo di beach volley (2022), e per tre volte i campionati del Mondo di beach tennis (2020, 2021 e 2022): a questi si aggiungono anche la final four di Champions League di pallavolo a Roma nel 2017, il lancio ufficiale delle maglie dell’Italia nel 2018 presso l’hub Dhl dell’aeroporto di Milano Malpensa, poi due edizioni delle Finals del World Tour di beach volley (a Roma nel 2019 e a Cagliari nel 2021), senza dimenticare le Universiadi estive Napoli 2019 e la Volleyball Nations League del 2021 a Rimini.

«La partecipazione ai campionati europei mi riempie di orgoglio perché è un altro grande evento internazionale in cui vengo coinvolto, questo accade ormai da dieci anni ed è un altro grande momento di crescita professionale per me in un ambiente di altissimo livello» ha spiegato lo speaker pontino che, al termine delle rassegne continentali sarà nuovamente impegnato in Superlega con il Cisterna Volley, la formazione pontina che sarà impegnata nel massimo campionato nazionale di pallavolo maschile.

«Per quanto riguarda la Superlega sarà il mio tredicesimo anno di fila, ormai posso considerarmi tra i veterani della massima serie nazionale e devo ringraziare la Top Volley prima e il Cisterna Volley adesso per la fiducia che hanno riposto in me in tutto questo tempo, adoro lavorare anche sul mio territorio anche con gli eventi di Fipav Lazio, ma non dimentico mai le altre realtà locali perché sono felice di poter mettere in a disposizione un po’ della mia esperienza internazionale sul territorio – aggiunge – Ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare come le cinque partecipazioni alla World League, che è la mamma dell’attuale VNL, poi i Giochi del Mediterraneo a Pescara e le due emozionanti cavalcate dell’Italia alle Universiadi quando a Eboli vincemmo la medaglia d’argento con la Nazionale femminile e quella d’oro con la Nazionale maschile: di quest’ultima conservo ancora l’ultimo pallone che dopo aver sancito la vittoria della finale arrivò nella mia direzione e mi colpì letteralmente. Ho pensato che si trattava di un segno del destino così l’ho conservato come cimelio».

In carriera Giuseppe Baratta ha anche partecipato come speaker e dj alle tappe italiane del tour europeo Futures di beach volley negli ultimi due anni, alla tappa Gold del campionato italiano di beach volley di Montesilvano e quella di Cirò Marina, oltre alla collaborazione ormai storica con la Pallamano Pontinia, la squadra di handball di serie A1 femminile, la Futura Terracina e il Sabaudia pallavolo femminile, ma anche il podismo con la 21km della Pedagnalonga e le Obstacle race come l’Imperium Race di Roma. «Due grandi emozioni sono state le due partite internazionali di pallavolo che ho presentato all’aperto al Foro Italico di Roma, nel 2015 con Italia – Brasile 3-2, una splendida partita vinta in rimonta con Ivan Zaytsev protagonista, e poi quella del 2018, la partita inaugurale del Mondiale con Italia – Giappone finita 3-0 e con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella che faceva la ola insieme a me e agli altri tifosi: questa è una cosa che mi è rimasta nel cuore e ancora oggi mi emoziona molto».