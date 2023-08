Per il Latina esordio in notturna il 2 settembre ad Avellino

LATINA– La Lega Pro ha ufficializzato giorni e orari delle prime cinque giornate del Campionato e il Latina calcio 1932 esordirà in notturna. I nerazzurri di Daniele Di Donato si sposteranno sul campo dell’Avellino allo stadio Partenio Lombardi per giocare l’anticipo in programma alle 20,45 di sabato 2 settembre.

Nel GIRONE C previste nella 1° giornata anche:

AUDACE CERIGNOLA- ACR MESSINA Sabato Ore 20.45

CATANIA-CROTONE Venerdì Ore 19.45

GIUGLIANO- SORRENTO Venerdì Ore 20.45

MONTEROSI TUSCIA- JUVE STABIA Domenica Ore 20.45

POTENZA – BRINDISI Domenica Ore 20.45

TARANTO – FOGGIA Domenica Ore 20.45

TURRIS – BENEVENTO Domenica Ore 20.45

VIRTUS FRANCAVILLA – PICERNO Domenica Ore 20.45

X – MONOPOLI Domenica Ore 16.15

Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.