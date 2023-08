Sabato 5 agosto, al Ninfa Jazz, il David Kikoski Trio

LATINA – Nello splendido Giardino di Ninfa torna, sul palco della 52nd Jazz, un ospite d’eccezione: il famoso pianista jazz americano, David Kikoski accompagnato, per l’occasione, da un’altra leggenda del jazz contemporaneo, il contrabbassista Gerald Cannon. Un’occasione unica per ascoltare, il prossimo 5 agosto alle 21:30, due dei musicisti che hanno fatto la storia del jazz e che hanno realizzato, nel corso della propria carriera, alcuni dischi considerati pietre miliari nel panorama jazz. Ad accompagnarli, alla batteria, il giovane talento napoletano Elio Coppola.

David Kikoski nasce, nel ’61, nel New Jersey e inizia a suonare pianoforte alla tenera età di sei anni sotto la guida del padre. Durante l’adolescenza suona in vari gruppi jazz e rock; dopo il liceo inizia a frequentare il Berklee College of Music di Boston, dove poi si diploma in pianoforte. Negli anni trascorsi a Boston forma un proprio trio ospitando, tra gli altri, anche Pat Metheny, tra i più famosi e apprezzati chitarristi e compositori americani. Trasferitosi a New York, nell’84, Kikoski non tarda ad affermarsi sulla scena musicale jazzistica. La prima occasione importante gli viene offerta da Roy Haynes; con lui David Kikoski ha l’occasione di incontrare, suonare e incidere con grandi musicisti del calibro di Randy Brecker, Joe Henderson, Ron Carter, Al Foster, Buster Williams e Bob Berg. Negli anni un susseguirsi di dischi e collaborazioni importanti; tra le sue più recenti realizzazioni discografiche c’è il progetto “BeatleJazz”. Musicista di grandi doti tecniche e di forte spessore jazzistico, Kikoski, ha uno stile che trae ispirazione da svariate fonti e che presenta un distillato sapientemente equilibrato della storia del piano jazz, vista attraverso l’ottica di un musicista che ne vive l’evoluzione costantemente in prima linea da oltre due decenni sulla scena di New York.

Gerald Cannon, nato nel Wisconsin, inizia anche a lui a suonare giovanissimo ispirato dal padre, chitarrista, con cui inizia ad esibirsi in un gruppo Gospel. Ma è durante gli anni dell’Università che incontra il grande jazzista Milt Hinton. Trasferitosi al Conservatorio di musica del Milwaukee, Cannon inizia a studiare basso jazz, basso classico e pianoforte. Inizia, poco dopo, a lavorare come direttore musicale con la cantante, e sua mentore, Penny Goodwin. A 28 anni arriva a New York City dove inizia a suonare prima in metropolitana, poi al famoso Blue Note con grandi musicisti come Russell Malone, Winard & Philip Harper e Justin Robinson. Da lì la sua carriera decolla: Cannon inizia, infatti, ad esibirsi nei principali festival jazz di tutto il mondo firmando collaborazioni importanti come quella con il leggendario batterista Elvin Jones fino alla sua scomparsa, nel 2004. Diventa membro della facoltà del prestigioso Conservatorio di Maastricht, in Olanda e insegnante nelle più prestigiose scuole americane.

Classe ‘85, napoletano doc, il trentaseienne Elio Coppola si sta facendo prepotentemente strada nel panorama italiano e internazionale della musica Jazz e non solo. Comincia gli studi col maestro Stefano Tatafiore e si perfeziona negli Stati Uniti col grande batterista Kenny Washington. Ha accompagnato alcuni tra i migliori musicisti al mondo tra cui Benny Golson, Joey De Francesco, Peter Bernstein e tanti altri. Apprezzatissimo dai suoi colleghi ha avviato, in questi anni, un’importante collaborazione con il Maestro Tullio De Piscopo. In carriera si é esibito in alcuni tra i più prestigiosi jazz club e jazz festival al mondo.

I concerti del Ninfa jazz iniziano alle 21.30; il costo del biglietto è di 17 euro (compreso i 2 euro di prevendita).

E anche quest’anno sarà possibile, per un numero limitato di posti, abbinare al concerto la visita del giardino al tramonto, con il biglietto Full Experience per vivere un’esperienza unica, tra natura e musica jazz. Il costo del biglietto sarà, in questo caso, di 30 euro (costo della prevendita 2 euro). Gli interessati dovranno presentarsi non più tardi delle 18.30 davanti l’ingresso del Giardino di Ninfa.

Come sempre è attivo il nostro numero Whatsapp 350 1843609; i biglietti si possono acquistare su boxol.it.

Per tutte le info e il calendario dei concerti sarà possibile consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram della 52nd Jazz.