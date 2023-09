LatinAutismo riparte con un’Open Day e un incontro formativo sul Pei

LATINA – Sabato prossimo 30 settembre riprendono ufficialmente le attività di LatinAutismo. L’associazione APS nata nel 2017, che rappresenta più di 100 genitori soci in tutta la provincia di Latina per sostenere i diritti delle persone con autismo o con disturbo generalizzato dello sviluppo e delle loro famiglie, riparte con un appuntamento di formazione/informazione al mattino, mentre nel pomeriggio si terrà un open day durante il quale l’associazione incontrerà altre realtà con cui negli anni ha collaborato.

IL PROGRAMMA

IL PEI – Alle 9.30 nella sede del Consorzio Industriale Roma Latina in Via Carrara a Latina Scalo si terrà un approfondimento tenuto da esperti della materia sul Pei, Piano Educativo Individualizzato rivolto ai genitori e docenti. “Proseguiamo il ciclo di eventi LatinAutismo INFORMA attraverso L’Importanza della partecipazione dei genitori nella redazione dei Pei”, spiegano dall’associazione.

La relatrice è la dott.ssa Manuela Pimpinella, psicologa clinica e docente specializzata sul sostegno. Gli argomenti trattati saranno:

1) La compilazione informativa e la collaborazione scuola/famiglia.

2) Il principio di autodeterminazione.

3) Nuovo modello di PEI e raccordo con il Profilo di Funzionamento.

4) PEI e raccordo con il Progetto Individuale.

In particolare per i genitori dei ragazzi della scuola secondaria di secondo grado: Differenza tra PEI curricolare, PEI per obiettivi minimi e PEI differenziato.

5) La certificazione delle competenze.

6) Corresponsabilità educativa e ruolo del GLO.

OPEN DAY – Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si terrà il primo open day. “LatinAutismo aprirà le sue porte a tutte le associazioni e partner con cui ha collaborato in questi anni, lo scopo è presentare alle famiglie le varie attività sportive, artistiche, professionali con cui coinvolgere le persone con fragilità e promuovere la cultura della solidarietà e della collaborazione, lavorando tutti assieme in rete – aggiungono gli organizzatori – Verranno presentate le varie attività dalle associazioni presenti e le famiglie potranno manifestare il loro interesse a partecipare ad alcune delle iniziative proposte insieme agli amiciAIPD Latina – Associazione Italiana Persone Down e LatinaLiberautismo@LaCantera di Pontinia con Germana Rizzato”.

PROGRAMMA

15:00 – Inaugurazione e presentazione di alcune delle attività promosse da LatinAutismo

15:10 – Intervento dell’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo

15:15 – Progetto propedeutico all’avviamento allo Sport con il dott.Enzo Vuolo

15:25 – Presentazione delle varie associazioni sportive: Surf con Davide Colla, Accademia Pugilistica Leone, @TaekWondo di Giuseppe Rocci Karatè Banzai SaraBerardo, Accademia Sport con Marco Bertone, The CORE Canottaggio Sabaudia con Francesca Zito e Cristina Palazzi, Equitazione con Francesco Ceci del maneggio Del Principe, ITuareg Motoclub con Sandro Scipione

15:40 – Presentazione del progetto ceramica con Giuliana Bocconcello

15:50 – Presentazione progetto Autonomie con Paola Scalfati e lo staff di Osteria Bar 12

16:00 – Presentazione progetto Scacchi con @CutinelliGiampiero

16:10 – Presentazione progetto Teatro con Graziana Petriconi

16:20 – Presentazione progetto musicale con MusicAmo, musicoterapia con Romy Carra- Percorsi , i I Giovani Filarmonici Pontini, Ecosuoni

16:30 – Presentazione della Fattoria Sociale Asino Chi Legge di Alessandro Buonerba

16:40 colloqui personalizzati e prove con i maestri.