Moni Ovadia a Latina chiude la rassegna @tNicolosi

LATINA – Moni Ovadia chiuderà a Latina la rassegna che si sta svolgendo nella piazzetta dello storico quartiere Nicolosi. Mercoledì 20 settembre alle 20.30 l’attore, cantante e scrittore italiano di origine bulgara accompagnerà MELODIE da COIMBRA @tNICOLOSI 2023, dedicato a Carlos Paredes, uno dei più grandi compositori ed interpreti di Fado Portoghese. Il concerto sarà tenuto da quattro super star della musica italiana e internazionale : Ares Tavolazzi (Contrabasso, già componente degli Area e della PFM e musicista per Francesco Guccini, Mina, Paolo Conte, Eugenio Finardi), Marco Poeta (Chitarra Portoguesa, già musicista per Lucio Dalla, Caetano Veloso, Sergio Endrigo), Daniele di Bonaventura (Bandoneon, ha suonato tra gli altri per Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani) e Adriano Taborro (Chitarra, ha collaborato in concerti e dischi con Massimo Bubola, Rossana Casale, Josè Feliciano, Peppe Servillo).

Ad intervallare la musica gli interventi e la partecipazione straordinaria di Moni Ovadia.

Un concerto in cui le scale vanno dal jazz al Cinquecento, alla musica popolare di Coimbra, alla ballata rinascimentale, alla semplice melodia del fado, al brano Movimento Perpetuo proiettato nel pieno del Mediterraneo. “Il bandoneon del grande Daniele Di Bonaventura sposa con garbo le dolci melodie di Paredes ma sottolinea con grinta i “lunatici” e imprevedibili cambiamenti armonici tipici del modo di suonare la guitarra portuguesa di Marco Poeta, con alle spalle il ritmo dolce e incalzante del contrabbasso di Ares Tavolazzi e gli interventi di Moni Ovadia”, raccontano gli organizzatori della Rassegna.

Nello spazio espositivo intanto prosegue fino al 24 settembre la mostra visionaria di Alessandro Bavari.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed attendono il pubblico in via Filippo Corridoni, 78 a Latina.

Per info: www.spazioculturalenicolosi.it, info@spazioculturalenicolosi.it, 3488929030