Percolato lasciato a terra dopo il trasbordo di rifiuti tra compattatori, scatta la denuncia

TERRACINA – Gestione illecita di rifiuti a Terracina. E’ il reato contestato a due persone che operano per conto della società che si occupa del servizio di igiene urbana nel comune costiero. A dare il via alle indagini, un’attività sistematica di trasbordo di rifiuti da un compattatore a un’altro, effettuata senza le dovute cautele, e che ha causato lo sversamento di percolato nell’area mercato settimanale di Viale Europa e nell’area parcheggio dell’ospedale Fiorini di Terracina in via Firenze.

Dopo l’esposto di un residente e le segnalazioni di alcuni cittadini, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Terracina, hanno deciso di controllare l’attività dell’ A.T.I. De Vizia Transfer S.p.a. – Urbaser S.A. , effettuando attività di osservazione e pedinamento. Quello che è emerso è che le “attività di trasbordo rifiuti, seppur consentite dalla norma, venivano svolte in maniera non conforme, creando uno sversamento a terra di rifiuti liquidi (percolato) a causa del mal funzionamento e della non idonea tenuta delle vasche dei mezzi ricettori”.

Anche l’ispezione compiuta nel centro di raccolta rifiuti urbani del Comune di Terracina, in Località Morelle, ha evidenziato criticità oltre che rilevare alcune violazioni amministrative sulla non corretta tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti dello stesso centro.

I militari, valutate le condizioni di degrado e compromissione delle prime due aree, con presenza di rifiuti liquidi a terra e considerando l’uso pubblico delle stesse, hanno prescritto il ripristino immediato dello stato dei luoghi, come impone la vigente normativa sui reati ambientali. E lo stesso è avvenuto per il centro di raccolta. La società ha quindi provveduto ad eseguire gli obblighi.

Al termine dei controlli è stato denunciato in stato di libertà il responsabile tecnico della gestione rifiuti dell’azienda e il legale rappresentante della società.