Apre a Latina lo sportello per le persone con deficit di attenzione e iperattività (ADHD)

LATINA – Apre a Latina uno sportello d’ascolto, rivolto alle persone con disturbo da deficit d’attenzione ed iperattività, ADHD. L’iniziativa è dell’ associazione ADHD-LAZIO OdV e il servizio ha il suo front office in Piazza del Popolo 16: “Sarà un centro di sostegno, non solo per coloro che sono affetti da ADHD, ma anche per i loro familiari.” dice la presidente dell’associazione Cristina Lemme “Il nostro intento è quello di dare un valore aggiunto alle istituzioni e alla comunità del vasto territorio di Latina”. L’inaugurazione è in programma il 28 Ottobre a partire dalle 16.