Gara di arte muraria vince Latina con la squadra Esel Cpt dei senior

LATINA – Successo a Latina per la gara regionale del Lazio di arte muraria promossa dalla Scuola Edile e che ha visto sabato in piazza del Popolo fronteggiarsi esperti in tecniche e tipi di costruzione junior e senior. E’ stata la squadra di Esel Cpt Latina Senior formata da Mariano Calvano e Damiano Cerilli a ottenere il punteggio più alto. Seconda classificata la squadra di Cefme Cpt Roma Ciro Cappella e Khaled Abdalla, mentre al terzo posto si è classificata la squadra di Esev Ctp composta da Viterbo Giuseppe De Pierro e Domenico De Pierro.

Tra gli junor, i più bravi sono stati Emilian Ioan Apetrei e Vasile Matesan con la squadra della Cefme Ctp Roma, seconda classificata la squadra di Esel Cpt Latina Alket Busi e Iulian Pjeci, terza la squadra di Esef Cpt Frosinone, Matteo Pompili e Lorenzo Popolla.

Il Premio speciale Sicurezza è stato conquistato dalla squadra junior di Edilformazione Rieti composta da Bryan Cala e Bred Cala.

E ora Latina andrà a rappresentare il Lazio al SAIE (la Fiera nazionale dell’edilizia) di Bari il prossimo 21 ottobre grazie alla squadra senior di Esel Cpt Latina composta da Mariano Calvano e Damiano Cerilli.

Ai ragazzi della sezione junior di Latina, Alket Busi e Pjeci Iulian un meritato secondo posto.