Aprilia, in un furgone sulla Nettunense 135 chili di marijuana. Arrestato un romano

APRILIA – Oltre cento panetti di marijuana per un peso complessivo di 135 kg. E’ quanto hanno trovato i finanzieri della Tenenza di Aprilia durante un servizio di controllo del territorio quando hanno fermato sulla Nettunense un furgone. Insospettiti da una brusca e repentina inversione di marcia effettuata dal conducente una volta notata la pattuglia e dall’andatura irregolare e pericolosa assunta successivamente, il mezzo è stato inseguito e bloccato. Alla guida un cittadino italiano residente a Roma.

Grazie alla successiva ispezione del veicolo sono stati rinvenuti, nascosti nel vano di carico del furgone sotto teli di plastica e materiale da ferramenta, 123 panetti avvolti in buste di cellophane trasparente termosaldate, contenenti la sostanza stupefacente.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Sottoposti a sequestro oltre alla sostanza stupefacente, l’autoveicolo, risultato poi essere stato noleggiato, e tre telefoni smartphone in uso all’arrestato.

“Dai preliminari riscontri – si legge in una nota del comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina – il quantitativo di droga sequestrato, verosimilmente destinato a rifornire le piazze di spaccio della Capitale e dell’area pontina, avrebbe consentito il confezionamento per la vendita al dettaglio di oltre 27.000 dosi, fruttando un guadagno, quale provento illecito, di oltre 1 milione di euro”.

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato l’arresto.