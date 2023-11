Il Teatro Ragazzi di Latina riparte dal pluripremiato Pigiami

(la foto è di Giorgio Sottile per Fondazione Trg)

LATINA – Riparte dal pluripremiato Pigiami il Teatro Ragazzi al teatro D’Annunzio di Latina. La stagione dedicata agli spettatori più giovani e alle loro famiglie – organizzata in collaborazione ATCL circuito multidisciplinare del Lazio – prenderà il via domenica 19 novembre alle 17 con la Fondazione Trg di Nino D’Introna, Graziano Melano e Giacomo Ravicchio per la regia di Nino D’Introna e Giacomo Ravicchio con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci.

Dopo 40 anni e oltre 2000 repliche in giro per il mondo, Pigiami prosegue dunque la sua avventura: “Con la medesima carica di energia scenica e innovazione teatrale – sottolineano gli organizzatori – dimostrando a tutt’oggi di possedere un linguaggio sempre attuale di una rara freschezza e longevità, che ne fa un vero e proprio classico del teatro per i giovani. Nato come spettacolo per il pubblico dei più piccoli, è stato rappresentato sia per gli adulti che per i ragazzi, in diversi paesi tra cui: Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Canada, Croazia e Belgio”.

Al centro della scena, la stanza da letto di un adulto che, nella quiete della sera, scopre il piacere di ridiventare bambino, uno spettacolo che invita a non perdere mai la voglia di giocare e sognare.

Le Scene e i costumi sono di François. Pigiami si è segnalato al Giffoni Filmfestival, 2003 con il Gran Premio per la miglior rappresentazione teatrale; ha ricevuto il Premio Eti Stregagatto, Roma 2004 per il Miglior Spettacolo di repertorio, il Premio M.Signorelli, Roma 2007 , Premio della giuria dei bambini e il Premio LuglioBambino Campi Bisenzio (Fi) 2008 con il Premio della giuria dei bambini.