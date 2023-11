Al Cinema Corso l’incontro con Edoardo De Angelis regista di Comandante

LATINA – Proseguono gli incontri organizzati dal regista Renato Chiocca con i personaggi del cinema che stanno animando la scena in questo momento. E dopo l’uscita nelle sale il 30 ottobre, arriva a Latina, al Corso, martedì 21 novembre (alle 21) “Comandante” il film con Pierfrancesco Favino diretto da Edoardo De Angelis.

Nella pellicola, tutto il valore del soccorso in mare come obbligo etico irrinunciabile, raccontato attraverso la storia di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina che durante la Seconda Guerra Mondiale contravvenne agli ordini del suo comando per portare in salvo i 26 belgi che si trovavano a bordo del piroscafo Kabalo appena affondato proprio dal sommergibile italiano Cappellini condotto da Todaro, contro cui per primo i belgi avevano aperto il fuoco.

Il regista Edoardo De Angelis sarà presente alla proiezione per dialogare con il pubblico nell’incontro previsto al termine del film. Da oggi sono aperte le prevendite dei biglietti.