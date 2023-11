Podgora, finto operatore delle Poste fa trasferire 4000 euro dal conto a una carta: indagano i carabinieri

LATINA – Stavolta non è una truffa ad un’anziana, ma ad una quarantenne, ad emergere da un’indagine dei carabinieri di Latina scattata nel pomeriggio di sabato 25 novembre quando una donna si è presentata alla Stazione carabinieri di Latina Borgo Podgora denunciando di essere stata raggirata da uno sconosciuto.

Il metodo, già ampiamente utilizzato, è stato il seguente: uno sconosciuto qualificatosi come operatore delle Poste Italiane l’ha contattata telefonicamente (in genere i modi sono professionali), ha paventato possibili movimenti fraudolenti in uscita dal suo conto invitando la donna a spostarli su una carta prepagata effettuando un versamento di circa euro 4.000.000 (quattromila) su una carta di debito. Lei si è fidata e ha effettuato l’operazione, quindi i soldi sono spariti. I carabinieri indagano ora per identificare il truffatore.

“L’Arma dei Carabinieri – si legge in una nota – ha avviato da tempo, su scala nazionale, una campagna d’informazione per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, sulle numerose tipologie di truffe di cui sono frequentemente vittime tante persone che sono portate a sottovalutare i doppi fini truffaldini di soggetti magari apparentemente rispettabilissimi”.