Il Nas di Latina sanziona sedici attività per la produzione di alimenti di Natale

LATINA – Il Natale è ormai vicinissimo e sono stati intensificati i controlli sui prodotti alimentari natalizi, pandori, panettoni e non solo. I carabinieri nel Nas hanno controllato in particolare in provincia di Latina 25 attività di cui 12 risultate non in regola. Sedici in tutto le violazioni amministrative contestate, per un ammontare di 15.440 €, per le carenze igienico/sanitarie e strutturali, la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP e alla mancata tracciabilità degli alimenti.

Sospesa l’attività di un panificio di Terracina con produzione di pasticceria secca in cui sono state riscontrate gravissime carenze igienico\sanitarie e strutturali. Contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3000 € .

A Formia l’ispezione in una pasticceria ha portato al sequestro amministrativo circa 300 kg di alimenti vari (dolci, rustici, carni e sughi) privi di qualsivoglia informazione attestante la tracciabilità. Contestata sanzione amministrativa di 2.000 €.

Tre i casi di irregolarità anche gravi riscontrate a Latina in due laboratori e in una pasticceria