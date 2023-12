In congedo il Luogotenente Paolo Ursini, ha guidato il Nas di Latina per 19 anni

LATINA – Il Luogotenente Carica Speciale Francesco Paolo Ursini lascia oggi il servizio attivo presso il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Carabinieri di Latina, per raggiunti limiti di età, dopo quasi 40 anni di servizio. Ursini CHE ha avuto modo di esprimere le sue doti e la vasta preparazione tecnico-professionale dedicandosi a particolari e delicate attività investigative nei diversi settori di interesse della Specialità, tra cui spiccano quelle in ambito sanitario o riguardanti la cessione illecita di stupefacenti, il caporalato, gli allevamenti e la sicurezza sui luoghi di lavoro, è un esperto di investigazioni antidoping. E’ stato Comandante interinale del Nas di Latina per oltre 19 anni.

Nel corso della sua carriera è stato insignito, tra l’altro, della Croce d’Oro per anzianità di servizio militare e di recente dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Inoltre, per il suo fondamentale contributo investigativo è stato encomiato ben cinque volte. E ha trasmesso la sua passione al figlio maggiore, che è già comandante di una Stazione carabinieri.

Martedì scorso il Luogotenente Ursini è stato ricevuto – per il saluto di commiato – dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela Salute, Generale di Brigata Raffaele Covetti, alla presenza del Comandante del Gruppo CC per la Tutela Salute di Roma, Tenente Colonnello Walter Fava e del Comandante del NAS CC di Latina, Maggiore Felice Egidio, ottenendo il plauso dei presenti, per “l’indiscussa professionalità, il grande acume investigativo e la profonda fedeltà ai valori dell’Istituzione ampiamente dimostrati nel tempo”.