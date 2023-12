Uno spazio culturale-sociale a servizio dei quartieri q4 e q5: è Lestrella Pop

LATINA – La Cgil apre a Latina uno spazio a servizio dei quartieri Q4 e Q5. “Finalmente ci siamo, dopo tanto lavoro, tempo e immaginazione, nasce Lestrella Pop”, dicono dal sindacato che prepara uno spazio culturale e sociale, per Nuova Latina e Nascosa, voluto e pensato dalla Fillea Cgil Latina e da tante associazioni e persone coinvolte.

“L’idea è di attivare un doposcuola per i bambini, un’aula studio per studenti, ci sarà spazio per le associazioni che vogliono riunirsi gratuitamente, laboratori di ogni tipo, ma soprattutto ascolto, confronto, aggregazione, socialità. Insomma rigenerazione sociale”, spiegano i promotori.

L’inaugurazione sabato 16 dicembre alle 16 al primo piano del Centro Lestrella (vicino Cinderella).