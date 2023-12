Otto legali di Latina volontari per lo sportello di Avvocato di Strada. Mumolo: “Difendiamo chi non ha casa e ha perso ogni diritto”

LATINA – Mille avvocati volontari, lo studio legale più grande d’Italia con fatturato zero arriva a Latina, ma non farà concorrenza a nessuno. E’ quello di Avvocato di Strada inaugurato sabato 16 dicembre nella sede che lo ospita, gli uffici parrocchiali della Chiesa dell’Immacolata, presentato dalle referenti locali Patrizia Ciccarelli e Stefania Krillic. Uno sportello, il sessantesimo in Italia, che si occupa di assistere gratuitamente persone senza dimora. Non c’è bisogno di prendere appuntamento e funzionerà una volta a settimana, il lunedì mattina.

“Difendiamo persone che hanno perso tutto. Prima erano persone con problemi, oggi sono semplicemente le persone più povere, fra loro anche cittadini con pensioni sociali che sono stati sfrattati”, spiega il presidente e fondatore di Avvocato di Strada, Antonio Mumolo (in foto).

A Latina hanno già risposto all’appello otto avvocati che presteranno la loro opera volontariamente per risolvere problemi di ogni tipo: “Tutto lo scibile giuridico, civile, penale e amministrativo. le persone senza dimora che assistiamo hanno problemi di diritto del lavoro, previdenziale, diritto di famiglia, si trattano incidenti stradali, e sul penale spesso gli assistiti sono parte lesa, perché spintonati o picchiati solo in quanto poveri, Ma il problema principale, la nostra più grande battaglia è la residenza. Perché senza residenza in Italia non si esce dalla strada e si perdono anche i diritti. Senza residenza non si può avere un lavoro, si perde l’assistenza sanitaria che è limitata alle sole prestazioni di pronto soccorso e quando c’era, non si poteva nemmeno avere il reddito di cittadinanza”.

Per questo una legge dello Stato stabilisce che ogni Comune dovrebbe dotarsi di una strada fittizia per consentire di avere la residenza anche a chi non ha un’abitazione. A Latina questa strada c’è: è Via della Solidarietà. Vi risiedono i più poveri, italiani di ogni età, donne e uomini, anziani. Secondo l’ultimo censimento, a maggio del 2022, erano risiedevano in Via della Solidarietà 117 persone. Tra i compiti di Avvocato di Strada c’è anche quello di rendere più conosciute e facili le procedure per l’iscrizione nella via che non c’è. Un’operazione oggi piuttosto macchinosa soprattutto per chi non ha mezzi ed è impegnato ogni giorno a trovare il modo di sopravvivere.