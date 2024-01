Clara Galante in “Metti, Una Sera a Cena” all’Off /Off

LATINA – Dopo essere stata Msr Pearce (al Sistina di Roma accanto alla protagonista Serena Autieri), e mentre è al cinema in Enea di Pietro Castellitto, l’attrice di Latina Clara Galante è pronta per debuttare in “Metti, Una Sera A Cena” di Giuseppe Patroni Griffi, in scena da venerdì 19 a domenica 28 gennaio.

L’artista, che sta vivendo un momento professionale molto prolifico, sarà diretta da Kaspar Capparoni e sarà sul palco dell’Off Off Theatre di Roma con Laura Lattuada, Carlo Caprioli, Edoardo Purgatori e con lo stesso Capparoni.

“Un testo cult del Teatro e del Cinema e un omaggio ad un autore oggi attualissimo: Giuseppe Patroni Griffi. E, sullo sfondo, il periodo di un grande Teatro quando sulle scene trionfavano La Compagnia dei Giovani, le regie di Visconti e Strehler, Eduardo De Filippo e tanti altri protagonisti che hanno reso il teatro, un mito”, dicono dalla produzione Ge.A.