Per la Sagra della Polenta, convegno su “Tradizione, storia e identità di Sermoneta e dei Monti Lepini”

SERMONETA – Sermoneta celebra una delle sue tradizioni più conosciute e apprezzate a livello nazionale: la polenta. Da domenica 21 gennaio torna infatti la Sagra della polenta con i suoi appuntamenti che “rappresentano non solo un appuntamento per mangiare il nostro piatto tipico invernale, ma anche una occasione per conoscere più da vicino la tradizione della polenta, come è nata e cosa rappresenta oggi. Una identità ben precisa, con una storia affascinante che collega il mais e la famiglia Caetani”. Lo ricorda il Comune che, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini, ha organizzato un convegno per sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo dal titolo “La polenta: tradizione, storia e identità di Sermoneta e dei Monti Lepini”. Partner del convegno sono il Capol, con cui l’amministrazione comunale collabora da tempo per la promozione delle produzioni olivicole d’eccellenza locali, e Slow Food Latina.

Tra gli interventi, oltre ai saluti istituzionali della sindaca Giuseppina Giovannoli, ci sarà il presidente della Compagnia dei Lepini Quirino Briganti, Roberto Perticaroli di Slowfood Latina aps, il professor Giuseppe Nocca che racconterà di come il mais è arrivato in provincia di Latina, il nutrizionista Alessandro Rossi.

«Una occasione per conoscere più da vicino il nostro territorio, le sue tradizioni e le eccellenze che lo caratterizzano, tra cui la Polenta, la cui storia affonda nei secoli», spiega Giovannoli, invitando tutti a partecipare.

Domenica 21 gennaio la Sagra in piazza del Popolo, nel cuore del centro storico, a cura dell’associazione Festeggiamenti organizzatrice dal 1977, e dell’amministrazione comunale di Sermoneta. Sarà riproposta l’antica ricetta del piatto tipico sermonetano: la polenta verrà preparata nei tipici paioli di rame adagiati sul fuoco a legna.

Alle 10.30 ci sarà una visita guidata del borgo a cura dell’associazione Meraviglia (info e prenotazioni: 324/8821981). Dopo la messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, solenne processione con la sacra immagine di Sant’Antonio Abate accompagnata dalla Banda musicale Fabrizio Caroso. Con la benedizione della polenta e dei pani, alle 12.30, la sagra avrà ufficialmente inizio, con la distribuzione della polenta con salsiccia. Alle 15, spettacolo degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta. Ad animare la Sagra, il gruppo folk Capo d’Asino per tutta la giornata e, nel pomeriggio, gli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta. Previsto anche un servizio di navetta per il collegamento tra l’area mercato di Monticchio e il centro storico dalle ore 12 alle ore 20.

Lo stesso giorno ci sarà anche la Festa della Polenta nella borgata di Doganella di Ninfa e, a seguire, nelle altre borgate di Sermoneta: il 28 gennaio a Tufette, il 4 febbraio a Pontenuovo e l’11 febbraio a Sermoneta Scalo.