Incidente sul lavoro a Priverno, operaio cade in una betoniera

PRIVERNO – Grave incidente sul lavoro giovedì pomeriggio a Priverno dove un uomo di 37 anni è caduto in una betoniera, un’impastatrice per miscelare cemento, malta e altri materiali usati in edilizia. L’operaio, che da quanto si apprende è anche il titolare della ditta, era al lavoro in un magazzino in località Caciara. Immediati i soccorsi prestati dal 118 anche con un’eliambulanza che ha trasferito il ferito in codice rosso al Gemelli di Roma dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, e si trova ora ricoverato in prognosi riservata, in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti per le indagini i carabinieri della stazione di Priverno che hanno ascoltato i presenti e svolto i rilievi. Probabilmente una distrazione e la perdita di equilibrio all’origine dell’incidente. La sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia ha espresso vicinanza ai familiari, augurandosi una ripresa rapida.