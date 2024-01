Latina di Ninfa vestita: al Bar Poeta incontro su come avere una città giardino

LATINA – Latina di Ninfa vestita. La città giardino. E’ il titolo del secondo appuntamento promosso dall’associazione Il giardino dei fieri pontini, in programma il 18 gennaio al Bar Poeta in piazza del Popolo a Latina ( alle 18).

“Latina-Ninfa, accostamento temerario, un ossimoro? – è la sfida lanciata dagli organizzatori – Da sempre il giardino è metafora del vivere armonico tra uomini e natura, anche in città. Coltiviamo il nostro giardino, attenti a costruire la città del futuro prossimo”.

Nel corso dell’incontro, al quale prenderanno parte il presidente della Fondazione Caetani, Massimo Amodio; Oriana Ciaccio, referente del Patto per Parco San Marco; il paesaggista Raffaele Feliciello e Maurizio Guercio fondatore dell’associazione Anima Latina, si parlerà di come pianificare la natura urbana in città, grazie alla regola del 3-30-300 ovvero: : 3 alberi in vista da ogni casa, 30% di tree canopy cover in ogni quartiere, 300 metri di distanza dallo spazio verde più vicino.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Lidano Grassucci.