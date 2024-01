Ponza, il mare di Levante fa ondeggiare il traghetto: paura e auto rovesciate nella stiva

PONZA – Se la sono vista brutta equipaggio e passeggeri del traghetto Formia-Ponza che questa mattina a causa del forte vento, una volta arrivato all’attracco sull’isola, ha rischiato di naufragare in porto. Le onde sollevate dal Levante hanno fatto perdere stabilità alla nave che ha ondeggiato paurosamente rischiando di rovesciarsi. All’interno, auto e altri veicoli, compresi mezzi di grandi dimensioni imbarcati per la traversata partita questa mattina intorno alle 9 dalla terraferma, si sono rovesciate. Le immagini impressionanti sono state postate sui social (qui quelle pubblicate da Alessandro Di Lorenzo). Sul posto per i controlli i carabinieri.