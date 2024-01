Tamponamento sulla Pontina ad Aprilia, coinvolti due auto e due furgoni. Maxi coda

APRILIA – Maxi tamponamento e maxi coda sulla Pontina all’altezza di Aprilia in direzione di Roma. Due auto e due furgoni che si sono scontrati intorno alle 6 di questa mattina per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta, hanno causato cinque chilometri di cosa. Due i feriti non gravi. Sull’arteria dove sono intervenuti anche i mezzi di soccorso si viaggia a una sola carreggiata.