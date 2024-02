Giorno del Ricordo, a Latina cerimonia in Piazzale Trieste

LATINA – Oggi è il Giorno del Ricordo e per celebrare la ricorrenza a Latina si svolgerà una cerimonia commemorativa che prenderà il via alle 10.15 con la celebrazione di una Santa Messa presso la Parrocchia Immacolata Concezione, situata in Viale XXIV Maggio, e a seguire con la deposizione della corona commemorativa presso il monumento intitolato ai Martiri delle Foibe di piazzale Trieste.

Gli eventi, organizzati dalla Prefettura e dal Comune di Latina, hanno lo scopo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Interverranno il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, il presidente dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia sezione di Latina, Matteo Sicconi, e il vicepresidente Piero Simoneschi. La Banda G. Rossini, che opera sul territorio della città di Latina dal 1952, sarà presente per accompagnare i momenti salienti della cerimonia.

La locandina dell’evento è stata elaborata grazie alla collaborazione dei ragazzi del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Latina.

A PRIVERNO – Sabato 10 febbraio, NEL Giorno del Ricordo, l’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Anna Maria Bilancia, alle 11, presso il Parco Martiri delle Foibe (in via del Falzarano), deporrà una corona di fiori in memoria di tutte le Vittime delle Foibe. Nel corso della cerimonia verrà omaggiato nel ricordo, Antonio Picozza, Agente di Polizia, nato a Priverno il 15 Luglio 1923, ucciso e infoibato il 25 Maggio 1945, a Basovizza (Trieste). All’evento prenderanno parte i familiari di Antonio Picozza, le Autorità civili, militari e religiose, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le Associazioni di volontariato e una rappresentanza di studenti delle scuole.

A TERRACINA – A Terracina la cerimonia è in programma il 10 febbraio alle ore 11 si terrà in piazza Martiri delle Foibe dove il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, deporrà un omaggio floreale e seguiranno le testimonianze e i racconti di alcuni studenti di Terracina che hanno partecipato lo scorso anno alla cerimonia presso il Monumento nazionale della Foiba di Basovizza.

SABAUDIA – Il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha ricordato l’importanza della giornata ieri 9 febbraio davanti a tanti studenti delle scuole di Sabaudia, intervenuti questa mattina, nell’incontro pubblico svoltosi a Palazzo Mazzoni, alla presenza di Autorità civili, religiose e militari.

Al tavolo dei lavori, oltre al Primo Cittadino anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Pia Schintu, don Francesco e il docente di storia Luigi De Francesco che ha svolto un approfondimento sulle vittime delle Foibe. ” Una esperienza quella dell’incontro che ha fornito agli studenti uno spunto di riflessione e di sensibilizzazione nei confronti dei valori fondamentali legati alla dignità umana e alla lotta contro ogni forma di discriminazione e odio”, dicono dal Comune.