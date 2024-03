Giornate Fai di Primavera, oltre tremila visitatori a Latina e Pontinia “sulle vie dell’acqua”

LATINA – Oltre tremila visitatori nel fine settimana hanno aderito alle Giornate Fai di Primavera organizzate dalla Delegazione di Latina del Fondo Italiano Per l’Ambiente che ha aperto il Palazzo comunale di Pontinia, l’impianto idrovoro di Mazzocchio, la torre idrica di Pontinia, il MAP Museo dell’Agro Pontino di Pontinia e la sede storica del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino a Latina. Un’iniziativa svolta in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Pontinia e del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, nell’ambito dell’itinerario “Le vie dell’acqua”.

Soddisfazione è stata espressa dalla Capo della Delegazione FAI di Latina, Gilda Iadicicco e da tutti i componenti del folto gruppo pontino che comprende i ragazzi del FAI Giovani, il gruppo FAI Ponte fra Culture e i tanti altri volontari che affiancano la Delegazione, che hanno voluto ringraziare in modo particolare i ragazzi “Apprendisti Ciceroni”, dirigenti scolastici e docenti, anche loro coinvolti nella formazione degli studenti: al Liceo Manzoni, Liceo Alighieri, Istituto Vittorio Veneto e Liceo Majorana di Latina; Liceo Ramadù di Cisterna; Liceo Da Vinci di Terracina; Istituto Rita Levi Montalcini di Sabaudia.

“E’ stato bello ancora una volta consentire a tantissime persone di conoscere ed apprezzare alcuni dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti del nostro territorio – afferma Gilda Iadicicco – la sinergia tra i vari enti ha consentito non solo di aprire alcuni siti abitualmente chiusi come la torre idrica, ma anche di rivedere accese le sue fontane dopo decenni o di assistere allo spegnimento di

un idrovora a Mazzocchio o, ancora, di ammirare un luogo importante per la storia dell’Agro Pontino come la sede storica del Consorzio, oggi come allora sede di uffici”.

Iadicicco annuncia che “dato il grande successo del tema de “Le vie dell’acqua”, la Delegazione di Latina ha deciso di continuare questo percorso attraverso le diverse realtà ancora tutte da scoprire nel nostro territorio”.