Circeo, al via la riqualificazione della rotatoria sulla Migliara 58

SAN FELICE CIRCEO – Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della rotatoria posta all’ingresso di San Felice Circeo, all’altezza della Migliara 58. Si tratta di un’opera importante e strategica, che sarà abbellita anche da una installazione artistica d’ispirazione mitologica che impreziosirà il lavoro.

«Ringraziamo la Provincia di Latina, il Presidente Gerardo Stefanelli, i funzionari e i tecnici – commentano il Sindaco, Monia Di Cosimo, e il Vicesindaco, Luigi Di Somma – che si sono adoperati per quest’intervento. Per noi – aggiungono – si tratta di un’opera particolarmente rilevante, essendo posta in uno degli svincoli viari principali del paese e rappresentando pertanto un vero e proprio “biglietto da visita” per San Felice Circeo. Un ringraziamento ulteriore, infine, al signor Giuseppe Terenzi, il quale, a titolo del tutto volontario, si è messo già a disposizione per fornire gratuitamente acqua al fine annaffiare le piante che saranno messe a dimora nella nuova rotatoria».