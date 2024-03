SABAUDIA – L’ex cinema Augustus è ufficialmente del Comune di Sabaudia. Il passaggio è avvenuto questa mattina in Comune alla presenza alla presenza del notaio Ortolan, del vice sindaco Giovanni Secci, della caposettore V del Comune Concetta Pennavaria e dell’imprenditore Ignazio Carbone, fino a oggi proprietario dell’edificio. Assente il sindaco Mosca per un impegno istituzionale inderogabile, precedentemente assunto.

“Il ritorno dell’Augustus segna un momento di rinascita per la nostra città – hanno dichiarato con entusiasmo il primo cittadino e il vice sindaco Secci -. Oggi Sabaudia riacquista un luogo di incontro e di condivisione, un centro polifunzionale che sarà punto di riferimento per tutta la comunità. L’Augustus non sarà solo un cinema, ma un luogo dove arte e cultura si fondono, un teatro vivace dove le emozioni prendono vita e una sala congressi dove le idee si incontrano e si diffondono”.

Mosca – in una nota con cui si dà conto della firma dell’atto – ringrazia Secci per quello che definisce “straordinario impegno e dedizione nel portare a termine questo progetto ambizioso. Oggi è una vittoria per Sabaudia e per tutti coloro che credono nel potere della cultura e della comunità”. E aggiunge: “L’Augustus non sarà solo un edificio restaurato, ma un faro di luce e ispirazione per Sabaudia e non solo. Che questo giorno segni l’inizio di un nuovo capitolo di successi e realizzazioni per la nostra comunità, un capitolo che celebra il passato mentre abbraccia il futuro con speranza e determinazione”.