Miele: “Il teatro D’Annunzio diventa Monumento Nazionale”

LATINA – Dopo essere stato riaperto al pubblico e aver ripreso la sua programmazione, il Teatro D’Annunzio di Latina sta per ricevere dal Ministero il riconoscimento di monumento nazionale. Lo annuncia la deputata della Lega Giovanna Miele membro della Commissione Cultura alla Camera che ha presentato un emendamento ad hoc. “Un risultato straordinario per quello che oltre ad essere un simbolo culturale di Latina è anche il cuore delle arti e della cultura della nostra città – dice Miele – Un regalo per celebrare anche nel migliore dei modi la presenza del capoluogo pontino nella rosa delle dieci città finaliste per il titolo di Capitale della Cultura Italiana 2026″.

“Ringrazio la deputata Miele, che come tutti noi, ha a cuore la nostra città e la nostra comunità. Attribuire al teatro comunale D’Annunzio il profilo di monumento nazionale è un riconoscimento che regala a Latina una quota di prestigio che evidentemente merita e che sapremo investire al meglio per la crescita culturale del territorio”, è il commento della sindaca Matilde Celentano.

Soddisfatto del risultato ottenuto il vicesindaco di Latina e Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale. «Ringrazio l’Onorevole Miele – dichiara Carnevale – per l’impegno profuso nelle sedi istituzionali a favore del nostro Teatro D’Annunzio. Come amministrazione comunale stiamo lavorando in sinergia con Governo e Regione per dare a Latina l’attenzione che merita una città giovane e dinamica come la nostra. I progetti del Pnrr e i finanziamenti per le infrastrutture sono un segno tangibile del lavoro di squadra che stiamo portando avanti sia come Lega sia come coalizione di governo con i nostri rappresentanti istituzionali».