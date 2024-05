Si chiude nel Parco nazionale del Circeo la Settimana Europea dei Parchi

SABAUDIA – Il 24 maggio è la Giornata Europea dei Parchi (European Day of Parks “EDoP”) lanciata, a partire dal 1999, dalla Federazione EUROPARC per celebrare le aree protette di tutta Europa. Nel corso degli anni, la celebrazione della Giornata Europea dei Parchi si è sviluppata su più giorni e per questo oggi viene definita anche come “Settimana Europea dei Parchi”, per questa edizione 2024, CON lo slogan #VoteForNature per sottolineare come i cittadini di tutta Europa possano influenzare le scelte dei governanti e incidere concretamente nelle importanti decisioni politiche dei prossimi anni, anni in cui i temi dell’ambiente, dei cambiamenti climatici, dell’uso del suolo e del depauperamento delle risorse, saranno sempre più centrali nelle nostre vite.

La Regione Lazio, con il suo Sistema di oltre 100 aree naturali protette, festeggerà questa ricorrenza con un ricco calendario di eventi e attività il cui filo conduttore sarà il tema “Natura e Sport”. Un’occasione in più per conoscere meglio le nostre aree protette e godere appieno della bellezza e della biodiversità dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali della nostra regione praticando attività salutari all’aria aperta.

A Sabaudia dalle 10 di sabato 25 maggio e domenica 26 e fino al tramonto, in via Carlo Alberto 188 sono previsti eventi sportivi, arrivo della ciclo-natura, laboratori della natura e giochi per bambini, mercatino con prodotti a marchio “Natura in Campo”, degustazioni enogastronomiche di prodotti locali, musica dal vivo, convegni, area relax e picnic allestita con tavoli e sedie, stand delle aree naturali protette regionali, delle associazioni e delle istituzioni locali e regionali.

L’ingresso è libero e gratuito.