60° Festival Pontino di Musica, il mdi ensemble agli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea

SERMONETA – Domenica 7 e lunedì 8 luglio saranno le giornate che il 60° Festival Pontino di Musica dedica agli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea a Sermoneta, con tavole rotonde, concerti e workshop in cui sono coinvolti musicisti, compositori e ricercatori. Quest’anno si renderà un particolare omaggio a Goffredo Petrassi (1904-2003), presidente onorario del Festival per molti anni, di cui nel 2024 cadono i 120 anni della nascita, e come di consueto, si darà spazio ad alcune novità con prime esecuzioni assolute.

Domenica 7 luglio (ore 17) nella Chiesa di San Michele Arcangelo l’incontro di studio moderato da Gabriele Bonomo, con la partecipazione di Benedetta Zucconi e Andrea Estero, sarà l’occasione per presentare il progetto sul carteggio Goffredo Petrassi-Massimo Mila, cui il Campus sta lavorando in collaborazione con la Fondazione Paul Sacher di Basilea per una prossima pubblicazione.

Alle ore 21 alle Scuderie del Castello il concerto di mdi ensemble, fra le migliori formazioni oggi in Italia dedita al repertorio contemporaneo, qui in formazione di quartetto con Corinna Canzian (violino), Elia Leon Mariani (violino), Paolo Fumagalli (viola) e Giorgio Casati (violoncello). L’ensemble esegue un programma che affianca l’esecuzione di due lavori per quartetto di Petrassi (Sinfonia, Siciliana e Fuga del 1929 e il Quartetto per archi del 1958) e di Organique di Giulia Lorusso, alla prima esecuzione assoluta di Señales imaginarias di Francesco Ciurlo, brano che si ispira all’astrattismo del pittore genovese Eugenio Carmi.

Lunedì 8 luglio alle ore 17 nella Chiesa San Michele Arcangelo la tavola rotonda “Descrivere la creatività musicale. Tre riflessioni sulle Lezioni americane di Italo Calvino” a cura di Federico Gardella, conclude il progetto biennale di approfondimento sulla figura di Italo Calvino e sulla sua importanza per le nuove generazioni. All’incontro partecipano Gabriele Bonomo, Riccardo Burato, Simone Caserta, Sydney Coquelet, Nicola Sani, Daria Scia e Alessandro Solbiati.

Nell’autunno del 1985 Calvino avrebbe dovuto tenere una serie di lezioni presso la Harvard University. Aveva immaginato di discutere di quei “valori” che, secondo lui, avrebbero costituito le fondamenta della letteratura del nuovo millennio. Purtroppo, non tenne mai quelle lezioni poiché morì improvvisamente quello stesso anno. Tuttavia gli appunti di cinque di quelle sei lezioni furono pubblicati postumi nel 1988 con il titolo di Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. “Il ‘prossimo millennio’ – racconta Federico Gardella – è il nostro, quello in cui tutti noi ci troviamo a vivere, a pensare, a creare. Ci siamo chiesti, allora: questi valori – pensati, sognati, desiderati da Italo Calvino – continuano ad accompagnarci oggi nel fare artistico e, in particolare, musicale? Lo scorso anno abbiamo provato a dare una risposta ‘interrogando’ i primi tre valori (Leggerezza, Rapidità ed Esattezza), quest’anno portiamo a compimento questo progetto (con Visibilità, Molteplicità e Coerenza) per provare a immaginare con questi strumenti la musica del prossimo millennio”.

Alle ore 21 alle Scuderie del Castello il secondo concerto di mdi ensemble – cui alla formazione del quartetto del giorno prima si aggiungono Sonia Formenti (flauto), Paolo Casiraghi (clarinetto) e Luca Ieracitano (pianoforte). Il programma prevede tre prime esecuzioni assolute di giovani compositori segnalati dal workshop di composizione di Alessandro Solbiati dello scorso anno: Riccardo Burato (Sia zelo, aridi, vinti), Sydney Coquelet (Liebkosung) e Simone Caserta (Discesa al Parnaso). Alle novità si affiancano recenti lavori di Charlotte Seither (Tre acque con ombre), Daria Scia (Peregrina Maraviglia, per vie senza strada ov’è spazio nullo e il tempo perduto) e Nicola Sani (Löico per violino, violoncello e pianoforte).

Nelle mattine del 7 e 8 luglio, inoltre, i workshop di composizione a cura di mdi ensemble con l’esecuzione di lavori di recentissima scrittura.