Olimpiadi, l’argento nel canottaggio e la dedica all’amico Filippo Mondelli

SABAUDIA – Arriva a Sabaudia la dedica più bella del “quattro di coppia” senior delle Fiamme Gialle dopo l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ieri terminata la gara, con la medaglia al collo, le lacrime agli occhi e tra le mani la bandiera tricolore appartenuta a Filippo Mondelli, il primo pensiero di Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento è stato proprio per il campione di canottaggio prematuramente scomparso nel 2021.

Così il capovoga Giacomo Gentili nell’incredulità più assoluta per l’impresa appena compiuta: “Ho finalmente vinto quella medaglia che dovevo vincere per Pippo Mondelli, non c’ero riuscito a Tokyo ma oggi ce l’ho fatta”. Gli fa eco Andrea Panizza che afferma “adesso stringo tra le mani la bandiera italiana che era di Filippo Mondelli, e che portiamo su tutti i campi di regata. Avevo promesso alla sua famiglia che avremmo vinto una medaglia olimpica sul quattro di copia, ci siamo riusciti e Pippo sarà fiero di noi”. Parole di soddisfazione per Luca Rambaldi che prima di approdare sul “quattro di coppia” con Filippo nel 2018, insieme vinsero la medaglia di bronzo in “doppio” ai Mondiali di Sarasota nel 2017: “oggi possiamo dedicare questa medaglia alla nostra bandiera, il tricolore che apparteneva a Filippo Mondelli. Questa medaglia è dedicata a lui, è stata una grande perdita e abbiamo coronato anche il suo sogno, e sono felice che qui ai Giochi oggi ci sia anche sua sorella Elisa, sull’otto. Forse speravamo di regalare a lui e a tutti, alle Fiamme Gialle anche che ringrazio, una medaglia più preziosa, ma va bene così”. Infine, il più giovane dell’equipaggio, il prodiere Luca Chiumento, anche se non faceva parte dell’imbarcazione che nel 2019 qualificò il “quattro di coppia” per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (Gentili, Panizza, Rambaldi e Mondelli) ha avuto un pensiero per il compagno di società: “dedico questa medaglia a tutta l’Italia, alle Fiamme Gialle e al nostro compagno Filippo, sempre con noi”.

A Filippo Mondelli la Guardia di Finanza ha di recente intitolato la Caserma di Sabaudia.