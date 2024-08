Maratona di Lettura di Canale Mussolini: così Latina celebra Pennacchi a tre anni dalla scomparsa

LATINA – Il gruppo spontaneo Amici di Antonio Pennacchi ricorderà lo scrittore, vincitore del Premio Strega 2010, con l’evento “Ricordando Antonio Pennacchi – Maratona di Lettura di ‘Canale Mussolini’“, che si terrà sabato 3 agosto 2024 presso l‘Arena del Museo Cambellotti, in via Pio VI a Latina, a partire dalle ore 20.00. L’iniziativa è stata immediatamente sposata dalla sindaca di Latina Matilde Celentano che ha la delega alla Cultura e che, il 18 dicembre scorso, aveva presieduto la cerimonia di intitolazione allo scrittore, della Via del Mare, oggi Viale Antonio Pennacchi.

La data scelta per la Maratona di Lettura non è casuale, Pennacchi infatti è morto improvvisamente proprio il 3 agosto 2021.

“Crediamo che a tre anni dalla sua scomparsa, la comunità di Latina voglia stringersi attorno al ricordo di colui che ha reso il nostro territorio un luogo letterario”, dicono Graziano Lanzidei, Massimiliano Lanzidei, Roberto Cerisano, Gerardo Rizzo, Massimo Rosolini, Luciana Mattei, Marco Ragonese co-organizzata dal Comune di Latina.

Per questo motivo è stato organizzato a partire dalle ore 20, prima quindi dell’inizio della Maratona Letteraria vera e propria, un momento di ricordi e di aneddoti, con testimonianze e filmati di amici e amiche, lettori e lettrici e congiunti. Tra loro: Alice Urciuolo, Ugo Fracassa, Paolo Nori, Antonio Pascale, Amedea Pennacchi.